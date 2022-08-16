Курск, 16 августа, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В прифронтовой полосе необходимо восстанавливать СМЕРШ, такое мнение 16 августа высказал в своем телеграм-канале военный эксперт Алексей Леонков.

Dmitriy 92 Курская АЭС

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что причиной взрывов на военном складе под Джанкоем стала диверсия.

Также 16 августа в ФСБ сообщили об украинской диверсии — подрыве опор ЛЭП, снабжающих Курскую АЭС.

Время реакциина такого рода диверсиидолжно стать минимальным, добавил эксперт.