Симферополь, 16 августа, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Донбассе и Крыму люди ждут удара по центрам принятия решений в Киеве, написал в соцсетях 16 августа, комментируя диверсию в Джанкойском районе, спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

«Очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому. Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости», — написал Константинов.

Он отметил, что у тех, кто «администрирует Украину», нет никаких принципов, и они готовы взорвать АЭС, превратив Украину в радиоактивную пустыню.

«И не надо думать, что на такое их подталкивает СВО. Вспомните о работе американских биолабораторий, использовавших украинцев как подопытных крыс. Узнаем мы и о находках наших специалистов в Чернобыле и на ЗАЭС. Не случайно же делается всё возможное, чтобы не допустить на станцию специалистов МАГАТЭ», — считает Константинов.

И сегодня, подчеркнул спикер Госсовета, киевский режим необходимо полностью уничтожить, а нанесение ударов по центрам принятия решений будет самой эффективной и своевременной мерой.

Конечно, то, что мы защищаем Донбасс, — это важно и необходимо. Заниматься геноцидом и ядерным терроризмом безнаказанно мы им не позволим. Пока что они принимают решения в комфортных офисах, встречают иностранные делегации, ходят по хорошим ресторанам, а беда происходит где-то далеко, на безопасном от них расстоянии. Наверное, сохранять их в таком комфорте — слишком большая роскошь. Наступил момент, когда нужно ударить. Жители Джанкоя, которых сегодня эвакуировали в пункт временного размещения, спрашивали, когда Россия ударит по центрам принятия решений в Киеве. Этого долго ждут измученные жители Донбасса. Этого хотят и ждут все честные и порядочные люди», — подчеркнул Константинов.

Глава Госсовета Крыма считает, что государство Украина уже умерло, у него не осталось никаких атрибутов, но его руководители сегодня готовы на любые преступления, и для этого им необходим Крым.

«Выход один — добивание этого агонизирующего режима в полной мере. Он опасен, он зиждется на лжи. В головы людей на подконтрольных Киеву территориях льются ушаты дезинформации, в которой уже не могут разобраться ни рядовые граждане, ни специалисты. Согласно этому информационному мусору, Украина везде побеждает. Тот, кто осознаёт надвигающуюся катастрофу — бежит, а кто утопает в этом бреду, превращается в топливо войны, в то самое пушечное мясо», — написал спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Джанкойском районе на площадке хранения боеприпасов произошла детонация. Следственный комитет возбудил уголовное дело.