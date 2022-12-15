Симферополь, 15 декабря, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Основной угрозой для Крыма остаются беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности в Крыму «более чем достаточно» и правоохранительных структур, и военных подразделений. По его словам, они технически оснащены и предпринимают всё необходимое.

«У нас основная угроза для Крыма — это беспилотники, всё остальное находится под полным контролем», ― подчеркнул в интервью ТАСС Аксёнов.

Глава региона пояснил, что БПЛА имеют малый размер, мощный аккумулятор, иногда идут не поодиночке, а волной. Кроме того, против России, в частности Крыма, «работают разведки всех стран мира, их военный потенциал используется на полную катушку».

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«Но и с нашей стороны прилагаются максимальные усилия для того, чтобы обеспечить стопроцентную безопасность от беспилотников», ― указал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября беспилотный летательный аппарат был сбит в районе крымской Феодосии над энергоподстанцией «Кафа». Его обломки упали на территорию станции. Повреждений на подстанции нет, энергоснабжение из-за инцидента нарушено не было.