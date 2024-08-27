Москва, 27 августа, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Организаторы и некоторые исполнители теракта на Керченском мосту в октябре 2022 года скрылись от следствия за пределами России. Об этом говорится в материалах уголовного дела СК РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт на Крымском мосту

В документах зафиксировано, что в ходе расследования теракта российские следователи привлекали коллег из Грузии, Армении и Китая для установления всех обстоятельств дела.

«Продолжить проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление организаторов и исполнителей преступления, находящихся за пределами РФ, наличия между ними устойчивых связей», — цитирует материалы дела ТАСС.

Всего было проведено более 30 судебных экспертиз, просмотрены камеры видеонаблюдения, телефоны и другие электронные носители информации обвиняемых.

Как сообщало ИА Регнум, за атаками на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года стоит Киев, а Служба безопасности Украины передала американскому каналу CNN видео нападения.

Взрыв на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года, погибли четыре человека. Второй взрыв произошёл 17 июля 2023 года, в результате теракта погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила тяжёлые травмы.

17 июня 2024 года спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост не имеет значения для ВСУ с военной точки зрения. Он добавил, что сейчас уничтожение Крымского моста «дало бы уже не тот эффект», поскольку он несёт менее четверти общей нагрузки, остальное переправляется по паромной переправе.