Симферополь, 13 декабря, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Сухопутный коридор в Крым не был затронут попыткой подрыва моста под Мелитополем, грузовое движение транспорта на полуостров не нарушено. Об этом 13 декабря рассказал глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Как отметил Цуркин, слова которого приводит РИА Новости, указанный мост является объектом локального значения.

«Он находится на одном из въездов Мелитополя и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым. Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности», — сказал он.

При этом глава крымской Ассоциации грузовых перевозчиков отметил, что этот подрыв, по его мнению, не отразится на движении грузового транспорта на полуостров и в обратном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Мелитополе и пригороде прогремели два мощных взрыва и был повреждён мост в районе села Константиновка.