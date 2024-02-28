Москва, 28 февраля, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Следственным комитетом РФ установлены все обстоятельства террористического акта, который был спланирован и совершён на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Александр Бастрыкин.

Цитата из видео: «Пожар на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

Преступление раскрыто, виновные установлены.

«Расследование уголовного дела завершается, обвиняемые и их защита знакомятся с материалами», — пояснил Бастрыкин.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились пролёты моста. Погибли четыре человека. По информации ФСБ, груз вывезли с Украины и провезли через Болгарию, Грузию и Армению. В июле 2023 года в СБУ признали причастность к теракту на Крымском мосту.

ФСБ назвала начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова организатором теракта на Крымском мосту. Ведомство установило 12 соучастников, восьмерых из них задержали. По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве.

В ночь на 17 июля 2023 года киевская армия атаковала Крымский мост двумя надводными дронами. Взрывы прогремели у 145-й опоры. Они полностью разрушили один пролёт автомобильного моста в направлении Тамани, другой пролёт получил повреждения. В результате теракта погибли супруги, их 14-летняя дочь получила ранения.

Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) пригрозил россиянам новыми атаками украинских войск на Крымский мост.

Президент России Владимир Путин 26 января заявил, что только суд может признать Главное управление разведки и Службу безопасности Украины террористическими организациями. Глава государства отметил, что киевский режим так или иначе основан на преступлениях и совершает их ежедневно.