Симферополь, 21 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Приговор в отношении троих диверсантов, совершивших подрыв газопровода в Крыму вынес Верховный суд республики 21 сентября, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигуранты дела проходили обвиняемыми по статьям о совершении диверсии в составе организованной группы, о контрабанде взрывных устройств и о незаконном приобретении, передаче и хранении взрывных устройств.

Суд признал всех троих фигурантов виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Асану А. Назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, ограничением свободы сроком год и штрафом в 500 тысяч рублей. Азиз А. получил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком один год и штрафом в 500 тысяч рублей. Третий осуждённый, Нариман Д., получил 17 лет в исправительной колонии строгого режима, также ему на полтора года ограничили свободу и назначили штраф в 700 тыс. рублей. Кроме того, с осуждённых взыскан ущерб, причинённый «Крымгазсети».

Как сообщало ИА REGNUM, о взрыве на газопроводе в селе Перевальное Симферопольского района стало известно 23 августа 2001 года, в начале сентября были задержаны подозреваемые.