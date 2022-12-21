Луганск, 21 декабря, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Военнослужащими РФ ликвидирован представитель ВСУ Геннадий Афанасьев — один из тех, кто готовил теракты в Крыму в 2014 году. Он был частью террористического сообщества и планировал подрывы на территории полуострова вместе с режиссёром Олегом Сенцовым, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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Геннадия Афанасьева осудили в 2015 году вместе с Сенцовым, он получил семь лет лишения свободы, а затем, в 2019 году, был передан украинской стороне в результате обмена осуждёнными. Боевик ВСУ участвовал в террористическом сообществе движения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боролся за возвращение Крыма в состав Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенцова тогда приговорили к 20 годам лишения свободы, ещё одного участника подготовки терактов Александра Кольченко — к десяти годам тюрьмы. В 2014 году осуждённые подожгли в Симферополе офисы общественной организации «Русская община Крыма» и местного отделения партии «Единая Россия», а 9 мая 2014 года собирались подорвать памятник Ленину.