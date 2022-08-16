Симферополь, 16 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введён на территории Республики Крым, сообщил 16 августа журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Сергей Аксёнов

«С учетом пострадавших населенных пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введенной ранее ЧС регионального характера», — приводит слова главы «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в результате диверсии произошла детонация боеприпасов на площадке их хранения в воинской части. Известно о двух пострадавших, есть разрушенные жилые дома — их число пока не называется. Власти призвали жителей усилить бдительность.