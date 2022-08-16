Диверсия на военном складе в Джанкойском районе Крыма, приведшая к детонации боеприпасов, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 16 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Вспыхнувший Джанкой, как буквально, так и в плане общественного резонанса, пронёсся с грохотом сквозь информационное пространство, словно гоночный болид. Сеть начала полниться не только бесчисленными кадрами непосредственно пожара на военном складе, но и любительскими видеозаписями, запечатлевшими военную технику и боеприпасы до произошедшей диверсии прямо из пассажирского поезда, который не раз проходит мимо этого военного объекта.

Доступность взгляду простого обывателя не могла не стать для этого военного объекта приговором со стороны украинских террористических групп, которые только и ждут, чтобы посеять панику среди жителей и гостей полуострова.

«Нацистские подонки! Ещё одно доказательство того, что киевский режим сплошь состоит из преступников и террористов!» — пишет Максим П.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевский нацистский режим не может выиграть на поле боя, и его представители прекрасно это понимают. Именно поэтому они избрали для себя террористическую тактику как единственную возможность хоть как-то укусить русского медведя.

«Вот бы укры на фронте так себя отважно проявляли. В мирном Крыму, где нет боевых действий, взрывы устраивать, диверсии — это удел конченных террористов», — считает Мария К.

(сс) Юровский Александр Железнодорожный вокзал Джанкоя

«Глупо было ожидать, что украинские террористы не попытаются устроить диверсию. Но Россия почему-то настойчиво демонстрирует сплошные жесты доброй воли. Но ничего, наши спецслужбы найдут виновных. А ВСУ скоро вынуждены будут бежать из своих насиженных мест. Уж кому-кому, а нацикам, оккупировавшим Донбасс, диверсии в Крыму никоим боком не помогут», — отметила Татьяна П.

Часть людей задалась справедливым вопросом: какого чёрта киевские террористы смогли дотянуться своими грязными руками до склада с военной техникой и боеприпасами, расположенном в глубине полуострова, на изрядном удалении от зоны проведения спецоперации России?

«Видно, в тылу расслабились. Пока парни на передовой нацистскую гадину давят, на Родине кто-то слишком часто курит, вместо того чтобы склады с боеприпасами охранять. Я надеюсь, Минобороны даст по шапке всем тем, кто пропустил диверсантов на охраняемую территорию», — написал Алексей Р.

Ряд пользователей указывает на то, что после произошедшего, а также после официального признания со стороны Минобороны РФ, что причиной взрывов на военном складе в Крыму стала диверсия, настал момент, когда пресловутые центры принятия решений противника должны быть уничтожены.

«Так как там центры принятия решений? Не пора ли? Мне кажется, что давно пора, по крайней мере, здания СБУ, украинского генштаба и резиденцию Зеленского разнести к чёртовой матери. Так, для затравки», — поделился своим мнением Александр Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Напомним, 16 августа Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой в Крыму. В ведомстве добавили, что для ликвидации последствий диверсии принимаются необходимые меры.