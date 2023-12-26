Дело экс-губернатора Кировской области Никиты Белых
Суд освободил экс-губернатора Белых от наказания за превышение полномочий
Суд освободил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых от наказания по уголовному делу о превышении полномочий. Решение Октябрьский районный суд принял на заседании 26 декабря с формулировкой «в связи с истечением срока давности». Белых признали виновным в совершении преступления...
26 декабря 2023
Бывшему кировскому губернатору Белых предъявили обвинения по новой статье
Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, который находится в колонии, предъявили обвинения в двух преступлениях по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного...
16 июля 2021
«Провальный проект» — детали нового уголовного дела экс-губернатора Белых
Несколько лет назад государственная ипотечная корпорация Кировской области рассыпалась как карточный домик, успев по пути знатно оскандалиться. Казалось бы, причём тут осужденный и отбывающий срок в колонии бывший губернатор Никита Белых? Именно в рамках дела «КРИКа», проект которого называли...
7 июля 2021
На экс-губернатора Белых завели дело о превышении полномочий — видео
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, сообщает 6 июля пресс-служба Следственного комитета России. На канале ведомства в YouTube опубликована видеозапись о том, как Белых уведомляют о возбуждении против него дела...
6 июля 2021
Бывший кировский губернатор Белых вновь попал под уголовное дело
В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации»). Об этом сообщает Следственный комитет России. По версии следствия, в 2015 году Белых...
6 июля 2021
Рязанский суд рассмотрит ходатайство осуждённого экс-губернатора Белых
Ходатайство о замене наказания бывшему губернатору Кировской области Никите Белых рассмотрит 26 ноября Скопинский районный суд Рязанской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы, размещённые на сайте суда. Он просит смягчить приговор. Материалы переданы в производство судье...
12 ноября 2020
Экс-губернатору Белых понадобится тысяча лет для выплаты штрафа
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых сможет выплатить назначенный ему штраф в 48 млн рублей, если продолжит работать библиотекарем в колонии тысячу лет. Об этом Белых рассказал в интервью РБК. Суд приговорил Белых к восьми годам заключения и штрафу в размере 48,2 млн рублей за получение...
7 октября 2019
Псалтырь 1779 года, часы и машину экс-губернатора Белых выставили на торги
Электронные торги по продаже имущества бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых состоятся 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России (Федеральная службы судебных приставов). В частности, на продажу выставлены псалтырь, наручные часы и автомобиль. Начальная цена за псалтырь 1779...
18 сентября 2019
Никита Белых рассказал о жизни и работе в колонии
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговорённый к длительному сроку заключения за получение взятки, уже больше года работает библиотекарем в колонии, где отбывает наказание. При этом, как признался сам экс-глава региона в интервью RT, эта работа ему нравится. Белых пояснил, что...
12 августа 2019
Жена осуждённого экс-губернатора Белых подаёт на развод из-за угроз
Супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, который в настоящее время находится в колонии, Екатерина подаёт на развод. Об этом она сообщила в одной из социальных сетей. Она уточнила, что это решение вынужденное, в связи с поступающими в её адрес угрозами, и принято совместно с супругом...
6 августа 2019
Никите Белых отказали в отсрочке уплаты 48 млн рублей штрафа
Экс-губернатору Кировской области Никите Белых отказали в отсрочке уплаты штрафа. Такое решение было принято 25 апреля по итогам рассмотрения ходатайства осужденного в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Речь идёт о сумме в 48 млн рублей, которую ранее...
25 апреля 2019
Экс-губернатор Белых просит отсрочить выплату 48 млн штрафа на пять лет
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых просит суд отсрочить выплату штрафа в размере 48,2 млн рублей в рамках исполнения наказания по приговору. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов. По его словам, отсрочить выплату Белых просит на пять лет. «Сейчас ни у него, ни у его доверителей...
2 апреля 2019
Главный свидетель по делу Никиты Белых сам стал фигурантом уголовного дела
В отношении генерального директора АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» Руслана Цуканова (АО «НЛК»), представителя АО «НЛК», а также конкурсного управляющего ООО «ИК «КБФ» возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), а также по ч.2 ст.330 УК РФ...
28 января 2019
В Москве арестовали главного свидетеля обвинения по делу Никиты Белых
В Москве арестовали генерального директора АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» (НЛК) Руслана Цуканова, который являлся одним из главных свидетелей обвинения по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Он вместе с арбитражным управляющим, который участвовал в десятках судебных...
28 января 2019
Мосгорсуд отказался рассматривать кассационную жалобу на приговор Белых
Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать кассационную жалобу на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за взяточничество на восемь лет тюрьмы. Читайте также: Осуждённый за коррупцию Никита Белых этапирован в колонию По информации пресс-службы судебной инстанции...
28 декабря 2018
Никита Белых этапирован в Рязань
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за коррупцию, будет отбывать наказание в Рязанской области. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов, передает 27 июня РАПСИ. «ФСИН подтвердила родственникам, что он этапирован в Рязань», — сказал Грохотов. Пока неизвестно, в какой...
27 июня 2018
Осуждённый за коррупцию Никита Белых этапирован в колонию
Приговорённый к восьми годам лишения свободы бывший глава Кировской области Никита Белых отправлен в колонию для отбывания наказания. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. «Белых был этапирован сегодня ночью — в связи с тем, что все...
25 июня 2018
Никиту Белых отправят в колонию в присутствии врача
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапируют в колонию в сопровождении врача, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, сообщает РБК. Сообщается, что наличие врача при этапировании вызвано проблемами со здоровьем у экс-губернатора...
20 июня 2018
Никита Белых надеется, что в колонии ему дадут должность библиотекаря
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который получил тюремный срок по делу о взятке, надеется, что по прибытии в колонию, где он будет отбывать наказание, сможет получить должность местного библиотекаря. Об этом сегодня, 23 мая, сообщила журналистам заместитель председателя...
23 мая 2018
Мосгорсуд не стал сокращать срок заключения Никите Белых
Решение Пресненского районного суда Москвы назначить экс-губернатору Кировской области Никите Белых наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет оставлено в силе Мосгорсудом. Напомним, в феврале 2018 года Белых был приговорен к отбыванию в колонии строгого режима за получение взятки в...
11 мая 2018