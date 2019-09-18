Москва, 18 сентября, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Электронные торги по продаже имущества бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых состоятся 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России (Федеральная службы судебных приставов).

Джузеппе Арчимбольдо. Библиотекарь. 1562

В частности, на продажу выставлены псалтырь, наручные часы и автомобиль. Начальная цена за псалтырь 1779 года издания заявлена в 2 тыс. рублей, часы Blancpain Aqua Lung выставлены за 552 тыс. рублей, автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска черного цвета — 901 тыс. рублей, уточняет «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор Кировской области Никита Белых был задержан в одном из ресторанов Москвы в июне 2016 года после получения взятки. По данным следствия, сумма незаконного вознаграждения в период с 2012 по 2016 год составила €400 тыс. В феврале 2018 года суд признал Белых виновным в коррупции и приговорил к восьми годам колонии и штрафу в размере 48 млн рублей. В настоящее время Белых находится в колонии на территории Рязанской области. Уже больше года Белых работает библиотекарем в колонии. Больше всего его привлекает не доступ к литературе, а возможность «апробировать какие-то свои идеи на практике — в частности, касающиеся работы со специфическим контингентом»