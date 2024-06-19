Рязань, 19 июня, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий срок по делу о взятках, выйдет из колонии 21 июня. Об этом сообщил изданию Lenta.ru адвокат Андрей Грохотов.

Следственный комитет

Адвокат отметил, что Белых должен выйти 21 июня в первой половине дня в связи с истечением срока наказания.

Как сообщало ИА Регнум, Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, сумма незаконного вознаграждения в период с 2012 по 2016 год составила 400 тыс. евро. Президент России Владимир Путин лишил его поста губернатора 28 июля 2016 года в связи с утратой доверия. Белых руководил Кировской областью с 2009 года.

Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года признал Белых виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Бывшему губернатору суд назначил штраф в размере 48 млн рублей. Гособвинение просило отправить Белых в колонию на десять лет и назначить штраф в размере 100 млн рублей.

В июле 2021 года СК РФ сообщил, что против Белых, отбывающего наказание, возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, Белых в 2011 году обеспечил выделение средств регионального бюджета частной компании на постройку жилья для бюджетников. Такими полномочиями Белых не располагал. В декабре 2023 года Суд освободил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых от наказания по уголовному делу о превышении полномочий в связи с истечением срока давности.