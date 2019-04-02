Москва, 2 апреля, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых просит суд отсрочить выплату штрафа в размере 48,2 млн рублей в рамках исполнения наказания по приговору. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

Kremlin.ru Никита Белых

По его словам, отсрочить выплату Белых просит на пять лет.

«Сейчас ни у него, ни у его доверителей нет таких денег, чтобы выплатить штраф, а ранее арестованное его имущество оценено в сумму, чуть превышающую 4 млн рублей», — цитирует адвоката «Интерфакс».

Соответствующее ходатайство уже поступило в Пресненский суд Москвы, но дата судебного заседания еще не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года губернатор Кировской области Никита Белых был задержан в одном из ресторанов Москвы после получения взятки. Следствие установило, что в период с 2012 по 2016 год Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €400 тыс. В феврале 2018 года суд признал его виновным в коррупции и приговорил к восьми годам колонии и штрафу в размере 48 млн рублей.

В мае 2018 года Мосгорсуд исключил из приговора Белых запрет занимать руководящие и административные должности в образовательных учреждениях после освобождения. В части срока и уплаты штрафа приговор остался без изменений.

Позднее была подана кассационная жалоба, где адвокаты и осужденный просили об оправдании. Однако судья вынес определение об отказе в передаче на рассмотрение президиума Мосгорсуда кассационной жалобы защиты Белых.

В настоящее время Белых находится в колонии на территории Рязанской области.