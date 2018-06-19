Москва, 20 июня, 2018, 02:20 — ИА Регнум. Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапируют в колонию в сопровождении врача, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, сообщает РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд над Никитой Белых

Сообщается, что наличие врача при этапировании вызвано проблемами со здоровьем у экс-губернатора. Также правозащитник надеется, что Никите Белых выдадут ортопедический матрас, положенный ему по медицинским показаниям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае Никита Белых сообщил, что надеется получить в колонии должность местного библиотекаря.