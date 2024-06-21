Киров, 21 июня, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый на восемь лет лишения свободы по делу о взятках, вышел из колонии 21 июня. Об этом сообщил журналистам его адвокат Андрей Грохотов.

РИА Новости/Максим Блинов Экс-губернатор Кировской области Никита Белых

«Сегодня, в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года и положениями уголовно-исполнительного законодательства, Никита Юрьевич был освобождён из СИЗО-1 города Кирова», — сказал Грохотов.

Белых вышел по истечении срока наказания в восемь лет.

ИА Регнум

Через Грохотова Белых также сообщил, что на данный момент ему надо побыть с близкими, заняться собственным здоровьем и поработать с адвокатами.

Как передавало ИА Регнум, Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, сумма незаконного вознаграждения в период с 2012 по 2016 год составила 400 тыс. евро. Президент России Владимир Путин лишил его поста губернатора 28 июля 2016 года в связи с утратой доверия. Белых руководил Кировской областью с 2009 года.

Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года признал Белых виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Бывшему губернатору суд назначил штраф в размере 48 млн рублей. Гособвинение просило отправить Белых в колонию на десять лет и назначить штраф в размере 100 млн рублей.

В июле 2021 года СК РФ сообщил, что против Белых, отбывающего наказание, возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, Белых в 2011 году обеспечил выделение средств регионального бюджета частной компании на постройку жилья для бюджетников. Такими полномочиями Белых не располагал. В декабре 2023 года суд освободил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых от наказания по уголовному делу о превышении полномочий в связи с истечением срока давности.