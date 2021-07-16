Москва, 16 июля, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, который находится в колонии, предъявили обвинения в двух преступлениях по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Sledcom.ru Бывший кировский губернатор Никита Белых

По версии следствия, в 2011 году Белых в целях представления улучшенных показателей своей деятельности на посту главы области обеспечил выделение средств регионального бюджета АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (КРИК), которое якобы должно было построить и приобрести жилье для работников учреждений бюджетной сферы. При этом он понимал, что АО не обладает полномочиями по включению жилых помещений в специализированный жилищный фонд, не вправе осуществлять управление государственным или муниципальным жилищным фондом.

Бюджетные средства в размере 448 млн рублей были израсходованы компанией на текущие нужды, а приобретенные квартиры, которые стали собственностью АО, не являлись служебными жилыми помещениями и сдавались на условиях льготной аренды.

При этом Белых в СМИ активно рассказывал о реализации программы «Служебное жилье», при этом в регионе она даже не была разработана и утверждена.

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Напомним, ранее СК России сообщал о втором преступлении. Следствие полагает, что в 2015 году Белых в качестве главы региона из личной заинтересованности обеспечил совершение крупной сделки — заключение договора займа АО «КРИК» с одной из компаний на сумму 320 млн рублей.

В дальнейшем губернатор на совещаниях поручал распределить денежные средства на нужды иных юридических лиц, которые находились в заведомо неплатежеспособном состоянии, для кратковременного улучшения их финансового положения. В АО «К.Р.И.К.» суммы задолженности возвращены не были. По решению арбитражного суда в пользу АО с правительства Кировской области было взыскано более 202 млн рублей.

Уголовные дела были объединены в одно производство, а Белых предъявлено обвинение в совершении данных преступлений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Белых находится в колонии ИК-5 (село Клекотки Скопинского района Рязанской области), где отбывает наказание за взятку в особо крупном размере.

Он был задержан в одном из московских ресторанов в июне 2016 года после получения взятки. По данным следствия, сумма незаконного вознаграждения в период с 2012 по 2016 год составила €400 тыс. В феврале 2018 года суд признал Белых виновным в коррупции и приговорил к восьми годам колонии и штрафу в размере 48 млн рублей.

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