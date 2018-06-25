Москва, 25 июня, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Приговорённый к восьми годам лишения свободы бывший глава Кировской области Никита Белых отправлен в колонию для отбывания наказания. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Белых

«Белых был этапирован сегодня ночью — в связи с тем, что все документы были направлены из суда в следственный изолятор. Куда именно он был направлен, мы не можем сказать, это тайна до момента его прибытия в колонию», — цитирует слова Мельникова РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ответственный секретарь ОНК Москвы отметил, что бывшего главу Кировской области этапируют в колонию в сопровождении врача. Сам осуждённый говорил о том, что надеется в колонии получить должность библиотекаря.

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Добавим, в начале февраля суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима. Также на него был наложен штраф в размере 48 млн рублей.

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