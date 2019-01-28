Москва, 28 января, 2019, 11:49 — ИА Регнум. В Москве арестовали генерального директора АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» (НЛК) Руслана Цуканова, который являлся одним из главных свидетелей обвинения по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Он вместе с арбитражным управляющим, который участвовал в десятках судебных процессов в области, и местным крупным бизнесменом подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

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Все трое зарегистрированы в Кирове, по ходатайству следствия они заключены под стражу в связи с возможностью воспрепятствовать ходу расследования, уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей.

Ни Следственный комитет, ни адвокаты задержанных не стали комментировать суть обвинений, сообщает «Коммерсантъ». Цуканов в ходе расследования дела Белых подтверждал то, что бывший губернатор контактировал с человеком, который действовал в интересах НЛК и являлся взяткодателем.

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Адвокат Белых Андрей Грохотов заверил, что будет выяснять суть инкриминируемых Цуканову деяний и каким образом это можно использовать для защиты бывшего губернатора Кировской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Никита Белых, занимавший на тот момент пост губернатора Кировской области, был задержан 24 июня 2016 года в Москве, в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате, при получении меченых 100 тысяч евро. Задержание губернатора произвели следователи СКР и сотрудники ФСБ. По версии Следственного комитета, деньги (в общей сложности 400 тысяч евро) полагались губернатору «за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области».

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В рамках судебного заседания 24 января государственное обвинение попросило для бывшего губернатора Кировской области 10 лет колонии строгого режима. Также прокуратура требовала назначить Белых штраф в размере 100 млн рублей. До этого в качестве личных поручителей бывшего губернатора Кировской области себя предлагали лидер оппозиционной партии «Яблоко» Григорий Явлинский, заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Также поручителями выступили профессор «Высшей школы экономики» Евгений Ясин и оппозиционный политик, член Совета при президенте РФ по вопросам развития гражданского общества и прав человека Ирина Хакамада.

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В итоге Белых приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого и режима и штрафу в размере 48 млн рублей. Также он лишен права занимать в государственных учреждениях должности в течение трех лет.