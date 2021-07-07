Несколько лет назад государственная ипотечная корпорация Кировской области рассыпалась как карточный домик, успев по пути знатно оскандалиться. Казалось бы, причём тут осужденный и отбывающий срок в колонии бывший губернатор Никита Белых? Именно в рамках дела «КРИКа», проект которого называли мощным провалом местных властей, экс-губернатору и предъявили новое обвинение. Детали — в материале ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Новое дело с «КРИКом»

6 июля 2021 года стало известно, что в отношении осужденного в 2018 году по статье «Получение взятки в особо крупном размере» экс-губернатора Кировской области, бывшего депутата Пермского Заксобрания Никиты Белых возбуждено новое уголовное дело. В этот раз следствие вменяет Белых превышение должностных полномочий в период замещения госдолжности. События, фигурирующие в деле, происходили в 2015 году, то есть в период губернаторского срока. Этот высокий пост Белых занимал с 2009 по 2016 год.

Следствие считает, что в 2015 году с подачи губернатора была совершена крупная сделка — подписан договор займа АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» с одной из компаний региона на 320 млн рублей. Деньги с уплатой процентов должны были вернуть к ноябрю 2016 года. По данным следствия, губернатор на рабочих совещаниях «давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц, не связанные с уставными целями деятельности АО «К.Р.И.К.». Уточняется, что получатели средств были «в заведомо неплатежеспособном состоянии», а деньги помогали на короткий срок улучшить их финансовое состояние. Деньги в итоге корпорации не были возвращены и их пришлось взыскивать через суд. Кировский арбитраж взыскал 202 млн рублей. В эту же сумму оценивается ущерб бюджету, а расследование данного дела продолжается. Вполне возможно, что по нему одним фигурантом не ограничатся.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев и Никита Белых

Напомним, Никита Белых был задержан в московском ресторане в июне 2016 года после получения взятки. Следствие оценило сумму незаконного вознаграждения за 2012−2016 годы в €400 тыс. (на тот момент это соответствовало 24,1 млн рублей). В феврале 2018 года Белых был признан виновным в коррупционном преступлении и осужден к восьми годам колонии и штрафу в 48 млн рублей. Срок экс-губернатор отбывал в колонии Рязанской области. Адвокат назвал задержание провокацией и заявил, что деньги были «спонсорской помощью во внебюджетный городской фонд для реконструкции объектов в Кировской области». Сам губернатор факт получения взяток отрицал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Белых в зале суда

Как «КРИК» за чужие долги поручился

Корпорация ипотечного кредитования, о которой упоминает следователь по новому делу Белых, была создана еще до его губернаторства — в феврале 2003 года.

Созданное областным правительством акционерное общество было под полным контролем региональных властей. На 2017 год полномочия акционера выполняло министерство госимущества. Корпорация не только выдавала государственную ипотеку, но и строила жилье.

Эпизод, о котором сообщается следствием, может быть связан с «кредитованием» другого государственного актива — КОКП «Управление по обеспечению топливом», которое с января 2019 года числится в стадии ликвидации. Учредителем КОКП является министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области.

13 ноября 2015 года «КРИК» как поручитель и «Норвик Банк» («Вятка Банк») как кредитор подписали договор поручительства. По нему «КРИК» обязался отвечать перед кредитором в солидарном порядке за исполнение КОКП «всех денежных обязательств последнего, вытекающих из заключенного между кредитором и заемщиком договора о предоставлении кредитной линии» от 2014 года. При этом поручитель должен был отвечать за возврат кредита, внесение платы за пользование деньгами, ежемесячной комиссии за пользование кредитной линией, выплату штрафных санкций, а также «за возмещение убытков, причиненных кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств», и «компенсацию всех расходов кредитора по принудительному взысканию долга». То есть одно правительственное юрлицо фактически взялось отвечать по долгам другого. Зачем это нужно было «КРИК», сказать затруднительно. Финансовое бремя поручитель ощутил сразу же — в ноябре 2015 года (в тот же день, когда подписал договор поручительства). АО «КРИК» выплатило банку 96,81 млн рублей долга КОКП. Спустя неделю после этого права кредитора перешли к «КРИК». Этим же соглашением ипотечная корпорация предоставила должнику отсрочку по уплате долга под 14% годовых на сумму долга. Должник обязался погасить кредитору задолженность в размере 96 810 000 рублей в срок до 30 июня 2016 года. Потом дважды этот срок отодвигали дополнительными соглашениями, но, увы, это не помогло.

Norvikbank.ru Вятка Банк

Тут следует отметить, что еще в ноябре 2015 года ипотечная госкорпорация подписала новый договор по долгам КОКП, став поручителем за долги топливного госактива за поставку товара перед поставщиком в лице ООО «ТД «НефтеТехСнаб». В итоге частной фирме за КОКП всё тот же «КРИК» выплатил 93,19 млн рублей. По этому долгу права кредитора также сконцентрировались в руках ипотечной корпорации, и снова начались отсрочки, их продление. Оба долга корпорации пришлось буквально «выцарапывать» через суд. В итоге в мае 2017 года арбитражем в пользу «КРИК» было взыскано 202 542 124 рубля 93 копейки. Вторым ответчиком пытались привлечь министерство промышленности и энергетики Кировской области (учредитель КОКП), но к нему претензии суд в первом деле оставил без рассмотрения. Но уже в августе 2018 года министерство к ответу всё же привлекли, указав, что оно будет отвечать солидарно «в случае недостаточности имущества» у КОКП «Управление по обеспечению топливом».

Топливный скандал: кировскому министерству предъявили долги «дочки»

(сс) S rozenbergs Григорий Гусельников

В сентябре 2018 года «КРИК» был обанкрочен. Инициатором банкротного дела стало московское АО «Объединенный резервный банк».

К слову, в ходе слушаний министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области ходатайствовало о привлечении к участию в деле прокурора, но судья отказал. Почему в дело хотели привлечь надзорный орган, неизвестно.

За время банкротного дела ипотечная корпорация неоднократно становилась фигурантом скандалов. Так, в мае 2020 года два кредитора, в том числе министерство имущественных отношений и инвестиционной политики области, усмотрели при продаже 28 заложенных квартир заниженную цену. Тогда торги застопорили.

Запомнилась общественности история и о том, как в уставный капитал ипотечной корпорации были внесены здание поликлиники, областного кардиологического диспансера и земельный участок в Кирове, а когда это стало достоянием общественности минимущество области через суд попыталось оспорить взнос, заявив, что это произошло «под влиянием существенного заблуждения». К сожалению, узнать, что же это за помрачение рассудка такое было у властей региона, не удалось, так как суд оставил иск без рассмотрения. К тому моменту «КРИК» было уже банкротом и все имущественные споры к нему нужно было рассматривать только в рамках дела о банкротстве. Удалось ли вернуть важные медобъекты на баланс региона, неизвестно. Так же, как и не сообщалось, ответил ли кто-то за подобное «существенное заблуждение». Но вполне возможно, что в новом уголовном деле Никиты Белых одним фигурантом не ограничатся.

Кировские власти внесли в уставной капитал АО кардиодиспансер… случайно?