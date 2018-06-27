Рязань, 27 июня, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за коррупцию, будет отбывать наказание в Рязанской области. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов, передает 27 июня РАПСИ.

Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США В тюрьме

«ФСИН подтвердила родственникам, что он этапирован в Рязань», — сказал Грохотов.

Пока неизвестно, в какой именно колонии будет находиться экс-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года Никита Белых был задержан в одном из ресторанов Москвы после получения взятки. В феврале 2018 года суд признал его виновным в получении взятки в размере 400 тыс. евро и приговорил к восьми годам колонии и штрафу более 48 млн рублей.