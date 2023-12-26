Киров, 26 декабря, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Суд освободил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых от наказания по уголовному делу о превышении полномочий. Решение Октябрьский районный суд принял на заседании 26 декабря с формулировкой «в связи с истечением срока давности».

СК РФ

Белых признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). По этой статье ему назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы.

«Освободить его от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования и оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления по части 3 статьи 286 УК РФ [о превышении должностных полномочий] в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Признать право на реабилитацию», — объявил затем судья.

Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Президент Владимир Путин лишил Белых поста губернатора 28 июля 2016 года в связи с утратой доверия.

Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года признал Белых виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Бывшему губернатору суд назначил штраф в размере 48 млн рублей. Гособвинение просило отправить Белых в колонию на десять лет и назначить штраф в размере 100 млн рублей.

В июле 2021 года СК РФ сообщил, что против Белых, отбывающего наказание, возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, Белых в 2011 году обеспечил выделение средств регионального бюджета частной компании на постройку жилья для бюджетников. Такими полномочиями Белых не располагал.