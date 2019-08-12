Рязань, 12 августа, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговорённый к длительному сроку заключения за получение взятки, уже больше года работает библиотекарем в колонии, где отбывает наказание. При этом, как признался сам экс-глава региона в интервью RT, эта работа ему нравится.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Белых

Белых пояснил, что больше всего его привлекает не столько доступ к литературе, а возможность «апробировать какие-то свои идеи на практике — в частности, касающиеся работы со специфическим контингентом».

«Мне это нравится делать», — заявил Белых.

Бывший губернатор отметил, что за последнее время библиотечный фонд колонии вырос в полтора раза, а число читателей увеличилось с 460 до 800.

«Я себе ставлю задачу, чтобы у нас была наполняемость такая, которую требуют европейские нормы, — это десять книг на осуждённого», — подчеркнул Белых.

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший губернатор Кировской области Никита Белых был задержан в одном из ресторанов Москвы в июне 2016 года после получения взятки. По данным следствия, сумма незаконного вознаграждения в период с 2012 по 2016 год составила €400 тыс. В феврале 2018 года суд признал Белых виновным в коррупции и приговорил к восьми годам колонии и штрафу в размере 48 млн рублей. В настоящее время Белых находится в колонии на территории Рязанской области.