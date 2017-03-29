Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
Фигурантам дела о беспорядках на Хованском кладбище предъявлено обвинение
Следственным управлением Следственного комитета РФ по г. Москве завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 16 фигурантов дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище в Москве. В зависимости от роли каждого, им предъявлены обвинения, сообщили в СК РФ. По версии следствия...
29 марта 2017
По следам разборок: на столичных кладбищах обновили систему навигации
На кладбищах Москвы начали обновлять систему навигации. Новые указатели и светящиеся стелы появились на Донском и Ваганьковском кладбищах, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. До конца 2016 года новую систему получат еще два кладбища. На стелах размещена подробная...
16 июня 2016
В Мосгорсуде проверят законность ареста экс-директора Хованского кладбища
Во вторник, 7 июня, Московский городской суд рассмотрит вопрос о законности ареста бывшего руководителя Хованского кладбища Юрия Чабуева и еще троих фигурантов дела о массовой драке на кладбище, сообщили в пресс-службе суда. Чабуева подозревают в причастности к убийству двух и более лиц...
7 июня 2016
Бывший директор Хованского кладбища обвинён в организации убийства — СМИ
Следственный комитет России предъявил обвинения в организации убийства, которое произошло на Хованском кладбище в Москве в ходе массовой драки 14 мая, двум лицам: бывшему директору кладбища Юрию Чабуеву, а также соучредителю организации «Здоровая нация» Александру Бочарникову, пишет газета...
2 июня 2016
Пятеро участников драки на Хованском кладбище арестованы
Тверской суд Москвы санкционировал арест пятерых участников массовой драки на Хованском кладбище, им избрана мера пресечения в виде ареста, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко. По ее словам, суд 29 мая удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Джома Чкалова, Диловара...
31 мая 2016
Скандальный май: отставки, порно, голодовки, коррупция
Май запомнится немалым количеством скандалов в регионах РФ. Достаточно вспомнить историю с выходом прокурора Крыма Натальи Поклонской с иконой Николая II на шествие «Бессмертный полк». На Урале разразился скандал с жалобами родителей на учителя. На Кавказе заняться решением конфликтов вновь...
31 мая 2016
СМИ: В руководстве полиции ТиНАО прошли увольнения после драки на кладбище
Несколько должностных лиц отправлены в отставку в полиции Новой Москвы после беспорядков на Хованском кладбище, такое решение приняла коллегия ГУВД Москвы, сообщает 27 мая Life.ru. Решением коллегии освобожден от занимаемой должности Рифат Каберов, исполняющий обязанности главы УВД округа, а также...
27 мая 2016
Глава МВД обещал наказать всех виновных в драке на Хованском кладбище
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что все виновники произошедшей на Хованском кладбище в Москве массовой драки, в которой были убиты три гражданина Таджикистана, будут наказаны, передаёт радиостанция «Говорит Москва». «Ни один злоумышленник не уйдёт от ответственности — все...
24 мая 2016
Президент Таджикистана обсудил драку на кладбище с главой российского МВД
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым сегодня, 24 мая, в Душанбе. По информации пресс-службы главы государства, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества правоохранительных органов стран, вопросы правовой и социальной...
24 мая 2016
«Хованское побоище» в местных масштабах: ситуация в Башкирии
В событиях на Хованском кладбище отразились свойственные для Башкирии и всей России противоречия между унитарными и частными предприятиями, занятыми на рынке ритуальных услуг. Как отмечают опрошенные ИА REGNUM эксперты, частные предприниматели и сотрудники ритуальных агентств требуют «снятия...
23 мая 2016
«Есть группы, которые хотят испортить отношения Таджикистана и России»
«Есть лица и группы, которые хотят испортить дружественные отношения Таджикистана и России», — сказал председатель нижней палаты парламента Таджикистана Шукуржон Зухуров в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сегодня, 20 мая, сообщило таджикское...
20 мая 2016
СК РФ: Экс-директор Хованского кладбища отбирал у мигрантов половину дохода
Бывший директор Хованского кладбища Юрий Чабуев заставлял выходцев из Средней Азии, которые нелегально работали на территории места захоронения, отчислять ему половину полученных им доходов: фактически он собирал с них дань. Об этом сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин в интервью...
20 мая 2016
В Москве заключен под стражу экс-директор Хованского кладбища Юрий Чабуев
В рамках расследования уголовного дела о перестрелке на Хованском кладбище Москвы Юрий Чабуев, бывший руководитель подразделения «Ритуала», которое обслуживало кладбище, арестован на два месяца, сообщает 19 мая РАПСИ. Ранее следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Чабуева меры...
19 мая 2016
С наплывом мигрантов предлагают бороться защитой их прав
Противники трудовой миграции добьются своего только в том случае, если будут бороться за социальные права приезжих нелегалов. Об этом заявил политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в эфире передачи «Политика» 19-го мая на Первом канале, на которой в контексте массовой...
19 мая 2016
«Проблема миграции есть, но к драке на Хованском она отношения не имеет»
Ситуация с управлением кладбищами в России улучшилась в сравнении с советскими временами. Об этом заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире передачи «Политика» 19 мая на «Первом канале», комментируя массовую драку на Хованском кладбище. «Безобразий полно. Но все мы с...
19 мая 2016
От кладбища к политике: «Россия повторяет ошибки Европы»
Миграционная политика в России открыто предполагает постепенное замещение коренного населения мигрантами, считает политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Об этом он заявил 19 мая в эфире передачи «Политика» на «Первом канале», комментируя массовую драку на Хованском...
19 мая 2016
Драка на Хованском кладбище — «только начало»?
Инцидент на Хованском кладбище вновь указал на системные проблемы как с миграционной политикой в России, так и в отношении правоохранительных органов. Об этом заявил политолог, эксперт фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич в эфире передачи «Политика» 19 мая на Первом канале. «Это, в первую...
19 мая 2016
«Хованское кладбище может стать репетицией беспорядков в Москве»
Лица, причастные к теневому бизнесу в Москве, могут собрать тысячи мигрантов за 15−20 тысяч долларов. Об этом 19 мая заявил глава Национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов. «Год назад поменяли руководство ФГУП «Ритуал». Сегодня нет порядка — теневая ситуация не ушла. Почему...
19 мая 2016
«Чудовищная недоработка полиции» – о конфликте на Хованском кладбище
Ситуация с оказанием ритуальных услуг в Москве находится в плачевном состоянии. Об этом 19 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Михаил Старшинов («Единая Россия»). «Конечно, очень горько, что в Москве считают, что нынешнее положение дел в похоронной...
19 мая 2016
Власти Москвы заверяют, что теневой рынок кладбищ сокращается
Московские власти постепенно схлопывают теневой рынок в области оказания ритуальных услуг. Об этом 19 мая заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. «Теневой рынок схлопывается. В Москве есть ГБУ «Ритуал» с 136 кладбищами. По федеральному закону, земля предоставляется...
19 мая 2016