Москва, 19 мая, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Инцидент на Хованском кладбище вновь указал на системные проблемы как с миграционной политикой в России, так и в отношении правоохранительных органов. Об этом заявил политолог, эксперт фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич в эфире передачи «Политика» 19 мая на Первом канале.

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«Это, в первую очередь, провал правоохранительных органов. Если полиция не видела и не знала об этом, если у них нет информации из всех этнических общин, поставленной на системную основу, о том, что происходит во всех такого рода очагах, где такие риски сосредоточены, — то это профессиональный провал», — подчеркнул Станкевич.

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«Если они знали, то это просто похоже на предательство. Те, кто допустили такое в столице нашей Родины — должны сполна ответить», — продолжил он.

По мнению политолога, массовая драка на Хованском кладбище обозначила сразу две серьезные проблемы: «Во-первых, это миграция. Её нужно упорядочить в первую очередь. Те 10,5 млн, о которых говорил экс-глава ФМС Ромодановский — на самом деле насчитывают и 15 млн мигрантов, а может быть и больше. Никто точными цифрами не владеет. Только 1,5 млн легально из них работает, остальные каким образом устраиваются — мы не знаем. И где рванёт в следующий раз — мы тоже не знаем».

Найти выход из сложившейся ситуации, не прибегая к радикальным методам, будет возможно, если задуматься о введении трудовых виз, убежден Станкевич: «Хочешь приехать просто так, навестить родственников, с друзьями встретиться — заезжай без виз. Но если едешь с намерением работать — оформляй трудовую визу. Соответственно, нужно наладить и связанную с этим инфраструктуру: организованный найм, общежитие, адаптационные центры, медицинская страховка. Без этого будут такие взрывы каждый раз».

Вторая проблема заключается в том, что правоохранительные органы в их текущем состоянии не способны обеспечить достаточный уровень контроля на местном уровне. «У нас в Конституции есть статья 132, которая говорит, что за охрану общественного порядка отвечает местное самоуправление. Местное самоуправление должно иметь возможность влиять на ситуацию. Должна быть муниципальная полиция, и в Госдуме есть соответствующий законопроект. Пускай он и несовершенен, но какие-то органы у местного самоуправления определенно должны быть, чтобы обеспечить оперативное наблюдение за правопорядком», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовая драка на Хованском кладбище Москвы произошла 14 мая. В результате погибли трое, около 20 — получили ранения. Полиция задержала более 100 участников «разборок».

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Одной из основных версий произошедшего считался передел сфер влияния в ритуальном бизнесе. Однако представители обвиняемых утверждают, что это бытовой конфликт.