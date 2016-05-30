Май запомнится немалым количеством скандалов в регионах РФ. Достаточно вспомнить историю с выходом прокурора Крыма Натальи Поклонской с иконой Николая II на шествие «Бессмертный полк». На Урале разразился скандал с жалобами родителей на учителя. На Кавказе заняться решением конфликтов вновь пришлось главе Чечни Рамзану Кадырову. Подробнее об этом и не только в обзоре ИА REGNUM.

Юрий Орлов. Тупик. 1993

В колонне «Бессмертного полка» на 9 мая в Симферополе прокурор Крыма Наталья Поклонская прошла не с портретом родственника, воевавшего в Великой Отечественной войне, а с чудотворной иконой царя-мученика Николая II. Этим прокурор нарушила правила акции. Её поступок отказалась комментировать крымская епархия, а в светском мире эксперты и аналитики разразились критикой в адрес Поклонской.

Читайте сюжет ИА REGNUM Николай II с прокурором Поклонской в «Бессмертном полку»

В Саратовской области выговоры от губернатора Валерия Радаева получили несколько чиновников (вице-губернатор Денис Фадеев, зампред облправительства по соцфере Михаил Горемыко и министр — председатель комитета общественных связей и национальной политики Борис Шинчук) «за добровольно-принудительный принцип» в организации в День Победы народной акции «Бессмертный полк» и подготовке «транспарантов общего образца». 23 мая вице-губернатор Фадеев с формулировкой «по собственному желанию» освобожден от занимаемой должности и отправлен в «ссылку» — на пост заместителя главы администрации Петровского района по общим вопросам. Покинул свой пост и министр Шинчук. Теперь он возглавит Музей боевой и трудовой славы.

На Ямале 9 мая возник скандал вокруг лозунга «Главное — не победа, а участие». Плакат, посвящённый детскому спортивному мероприятию, был вывешен в центре Салехарда городским управлением по физической культуре и спорту. Баннер вызвал живое и нелицеприятное обсуждение на местном интернет-форуме. Кто-то посчитал данный плакат издевательским в День Победы, кто-то — что в нем нет ничего крамольного.

Подробнее: В Салехарде 9 мая осудили лозунг «Главное — не победа, а участие»

Празднование Дня Победы на Ставрополье омрачило событие, вызвавшее общественный резонанс. В соцсетях были размещены фотографии девушки, прикуривающей от мемориала «Вечный огонь» в Кисловодске. Девушку вскоре вычислили и оштрафовали. Однако молодежь Кисловодска все равно вышла на митинг с осуждением поступка девушки. Митинг стал началом нового патриотического движения кисловодчан.

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В Ленинградской области общественный резонанс вызвала трагедия в городе Волхов. Жительница этого города, 91-летняя ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Васильевна Малашкина в первые дни мая оказалась заперта в собственной квартире своей 42-летней внучкой, отправившейся на пьяные гулянки. Пожилой женщине, брошенной без еды, воды и ухода, стало плохо. Только через три дня соседи услышали стоны и мольбы о помощи сквозь запертую дверь квартиры и вызвали сотрудников МЧС. Спасатели вскрыли дверь и передали старушку медикам, но было уже поздно. В День Победы, 9 мая, пережившая войну женщина скончалась в больнице. По факту смерти ветерана ведутся следственные действия, злоупотребляющая алкоголем внучка может быть привлечена к уголовной ответственности.

Подробнее: Пока ветеран умирала в запертой квартире в Ленобласти, внучка пьянствовала

В Свердловской области май отметился глобальными кадровыми перестановками в руководстве региона. После ареста министра по управлению государственным имуществом Алексея Пьянкова в отставку ушли четыре высокопоставленных чиновника, в том числе два министра. Один из них, Андрей Мисюра, возглавил НПО автоматики. Но самым громким был переход заместителя главы администрации Екатеринбурга Владимира Тунгусова на пост руководителя администрации свердловского губернатора. Тунгусов долгое время считался «серым кардиналом» мэрии. После перехода в областную власть он кардинально меняет состав администрации губернатора.

В челябинском Златоусте не утихает скандал вокруг одного из местных педагогов. Преподавателя начальных классов Татьяну Порсеву некоторые родители обвиняют в грубом обращении с детьми. Грубость заключается, по их мнению, в том, что педагог якобы применяла к детям психологическое и физическое насилие. Ранее прокуратура полностью оправдала учительницу. Уголовное дело прекратили. Но шестеро родителей учеников первого класса обратились в городскую прокуратуру с требованием возобновить проверку в отношении неё. При этом сама Татьяна Порсева утверждает, что никогда не конфликтовала с родителями девочки, а об ученице, мать которой выступила с жалобой, и сейчас отзывается как о замечательном общительном ребенке с хорошим уровнем успеваемости по предметам.

Подробнее: Прокуратура оправдала челябинскую учительницу

Выпускники и родители школьников готовы защищать челябинскую учительницу

В Югре май отметился ЧП в детском реабилитационном центре «Добрый волшебник», где воспитатель центра сломала руку слепому ребёнку, а сотрудники «Доброго волшебника» бездеятельно наблюдали за мучениями мальчика. Неопровержимым доказательством стала запись с камеры видеонаблюдения. По факту происшествия заведено уголовное дело. Директор центра, воспитатель и некоторые другие сотрудники уже уволились. Социальные учреждения Югры после произошедшего тщательно проверяют. Также в дело вмешалась губернатор Наталья Комарова. На встрече с родителями детей она назвала инцидент преступлением. В отношении руководителя департамента соцразвития Югры Марии Краско и ее заместителей назначена служебная проверка.

Подробнее: Против директора и заведующей центра в Сургуте возбуждены уголовные дела

СКР интересуют «профессиональные» методы педагогов и полиции Сургута

В Костроме к судебному разбирательству может привести конфликт между чиновниками и родителями детей с расстройствами аутического спектра. Родители будущих школьников просили создать в областном центре ресурсный класс в соответствии с принципами инклюзивного образования. В таком классе дети могли бы в индивидуальном порядке осваивать учебную программу с тьюторами, одновременно начиная общаться со сверстниками в общеобразовательном классе. Однако городские власти из пяти детей, которым пора идти в первый класс, предложили двоим обучаться в коррекционном классе, а остальных троих поместить в спецшколу для учеников с задержкой в развитии. Родители отказались от предложения и заявили о намерении в суде отстаивать права своих детей на инклюзивное образование.

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В Великом Новгороде 26 мая прямо на крыльце мэрии был задержан вице-мэр Великого Новгорода Вадим Фадеев. Чиновник, курировавший вопросы образования и молодёжной политики, подозревается в распространении детской порнографии в интернете. Оперативники выяснили, что в течение двух последних лет Фадеев под псевдонимом «Дмитрий Лазарев» размещал «ВКонтакте» видеоролики порнографического содержания. В деле фигурируют 12 эпизодов. По ходатайству следствия чиновник арестован на два месяца.

Подробнее: Вице-мэра Великого Новгорода задержали за детское порно в интернете

В деле новгородского вице-мэра — 12 эпизодов с детским порно в соцсетях

В Санкт-Петербурге весь месяц не утихали страсти вокруг скандального видеоклипа группы «Ленинград» на песню «В Питере — пить». Опубликованный 30 апреля клип уже подобрался к отметке в 11 млн просмотров на сайте YouTube. В самом городе, которому посвящен, ролик вызвал неоднозначную реакцию. Например, депутат Законодательного собрания Петербурга Евгений Марченко («Единая Россия») направил письмо в городскую прокуратуру, требуя проверить клип на предмет пропаганды алкоголизма и других нарушений закона. Прокуратура ответила депутату, что такая проверка уже ведется. После этого Марченко и Сергей Шнуров обменялись через соцсети и СМИ крайне резкими и язвительными взаимными комментариями.

В то же время неожиданная похвала в адрес клипа прозвучала из Смольного. Глава комитета по развитию туризма Виктор Кононов выразил благодарность авторам клипа, заявив, что «В Питере — пить» повышает привлекательность Петербурга среди туристов, которые найдут, чем еще заняться в городе на Неве. Однако уже 25 мая стало известно, что Кононов уволен со своего поста «по собственному желанию», не проработав и двух месяцев в этой должности. Впрочем, источники в Смольном категорически отрицают связь публичной похвалы Шнурову и увольнения чиновника. Тем временем не сказал еще своего слова Роскомнадзор, куда на тот же клип пожаловался депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Подробнее: Шнуров назвал «ябедой» депутата Госдумы, жалующегося на клип «Ленинграда»

Полтавченко уволил главу комитета по туризму, симпатизировавшего Шнурову

Председатель Воронежского областного суда Виталий Богомолов вместе с одним из своих заместителей ушел в досрочную отставку — по собственному желанию. Официальных комментариев о причинах досрочной отставки сразу двух руководителей суда не было, однако, по неофициальной информации, причиной отставки могли стать подозрения в коррупционной деятельности. В частности, речь идет о двух громких уголовных делах — в отношении местного бизнесмена Эдуарда Ельшина, обвиняемого в убийстве, и адвоката Алексея Климова, обвиняемого в организации борделей — фигурантам которых суды избирали слишком мягкую меру пресечения. В мае же при получении взяток были задержаны два воронежских адвоката. Правда, представители следственных органов связь между отставками в суде и задержаниями юристов отрицают.

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В Воронеже при попытке получения взятки задержан адвокат

В Иванове самым громким скандалом мая можно назвать задержание первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Куликова — по подозрению в получении взятки в пять миллионов рублей от бывшего главы Иванова (позже — вице-спикера Ивановской облдумы) Вячеслава Сверчкова, который, в свою очередь, обвиняется в получении «вознаграждения» в 12 млн рублей от местного предпринимателя и коллеги по гордуме. Губернатор Павел Коньков, комментируя задержание своего зама, подчеркнул, что это свидетельствует лишь о том, что «неприкасаемых» в области нет. Впрочем, меру пресечения для Куликова суд избрал довольно мягкую — его отправили под домашний арест в загородном доме.

Подробнее: Ивановский губернатор прокомментировал задержание своего заместителя

Первого зампреда Ивановского правительства накажут загородным домом

В Ярославле в мае с новой силой вспыхнула серия скандалов, связанных с увольнениями руководителей детских учреждений спорта и культуры. По инициативе мэрии города своих постов лишились директор детской футбольной школы клуба «Шинник» Алексей Карпов, директор СДЮСШОР по художественной гимнастике Мария Белюсова и директор детской школы искусств имени Стомпелева Ирина Семенычева. Увольнения стали следствием реорганизации детских учреждений, которая вызвана нехваткой денег на содержание социальной сферы в бюджете Ярославля. Оппозиция обвиняет власть в том, что под прикрытием оптимизации новое руководство города расставляет «своих людей» и сводит счеты с неугодными. Увольнения под разными предлогами начались вскоре после назначения и.о. мэра города бывшего председателя муниципалитета Ярославля Алексея Малютина. Избранный мэр Евгений Урлашов арестован по обвинению в коррупции, суд над ним близится к завершению.

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В Ярославле директора СДЮШОР уволили из-за декларации о доходах

Уволен директор детской футбольной школы ярославского «Шинника»

Одним из громких происшествий в мае 2016 года в Мурманской области стал инцидент в Кандалакшской больнице. Случай, получивший огласку, стал поводом для многочисленных проверок, в том числе и региональной прокуратуры. В ведомстве официально заявили, что в ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» нарушили порядок оказания помощи малолетнему инвалиду. Местная жительница, находясь в учреждении, всю ночь самостоятельно регулировала подачу кислорода своему ребёнку, не получив помощи от медицинского персонала. В то же время мурманский Минздрав эту информацию опроверг. Не подтвердила достоверность сообщений о неоказании в учреждении медицинской помощи ребёнку и недавняя проверка Росздравнадзора. Вероятно, точку в этой запутанной истории поставит следствие: по материалам проверок было возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле руководства следственного управления.

Подробности: Мурманский Минздрав опроверг информацию о плохом лечении в Кандалакше

Следователи возбудили уголовное дело из-за лечения в мурманской больнице

Последняя неделя мая в Ульяновской области ознаменовалась скандалом с вице-спикером регионального парламента Алсу Балакишиевой, в отношении которой возбудили уголовное дело. Следователи утверждают, что она регулярно получала взятки от одной из строительных фирм, обеспечивая ей победу в конкурсах на заключение госконтрактов. Задокументировано получение Балакишиевой от посредника 500 тыс. рублей в качестве очередного платежа. Деньги были обнаружены во время обысков у вице-спикера дома, а также в кассах по продаже железнодорожных билетов и в кафе, где она рассчитывалась мечеными купюрами. Примечательно, что накануне возбуждения уголовного дела Алсу Балакишиева участвовала в праймериз «Единой России», где показала неплохие результаты. Она считается человеком из команды действующего врио губернатора Сергея Морозова. В течение недели Балакишиеву лишили депутатских полномочий, приостановили членство в партии и аннулировали результаты праймериз. В настоящее время она находится под домашним арестом.

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Результаты праймериз экс-вице-спикера ульяновского Заксобрания аннулированы

В Калининграде в стане «Единой России» разразился громкий скандал, связанный с предварительным голосованием за кандидатов в депутаты Госдумы. Вопреки прогнозам, действующий депутат и председатель регионального отделения «Единой России» Андрей Колесник получил предельно малое количество голосов.

В суммарном эквиваленте (данные по двум участкам) он оказался на пятой строчке с 16,9%.

Комментируя такие итоги, наблюдатели открыто говорят о конфликте региональных элит. С одной стороны, команда губернатора Цуканова, которая, используя административный ресурс, проводит своего кандидата в депутаты Госдумы (Силанова), с другой стороны — Колесник и сотоварищи, у которого, по слухам, серьезные противоречия с губернатором.

Чем закончится противостояние, пока неясно. Как один из вариантов — Колесник, используя свои связи в «Единой России», добьется аннулирования итогов праймериз, если докажет применение админресурса и подкупа при голосовании.

Праймериз «Единой России» в Карачаево-Черкесии также завершились с неожиданным для всех результатом. Лидером предварительного голосования стал депутат Народного собрания республики, генеральный директор ООО «Энергетик» Расул Боташев. За него проголосовали 78,8% избирателей. Карачаево-Черкесия стала единственным субъектом Северо-Кавказского федерального округа, где действующие депутаты Госдумы уступили место в списке лидеру праймериз — депутату местного парламента. Ранее в регистрации для внутрипартийных праймериз отказали председателю президиума Российского конгресса народов Кавказа Алию Тоторкулову. Эксперты называли его одним из претендентов на лидерство в предварительном голосовании. На рассмотрении его документов в Федеральном оргкомитете партии спикер парламента Александр Иванов якобы заявил, что Тоторкулов «может дискредитировать доброе имя партии в случае принятия решения о его участии в праймериз». Тем не менее свое решение пойти на выборы политик не оставил. Тоторкулов решил баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу, отметив, что «хочет получить поддержку народа, а не благословение властей региона».

8 мая самарские власти оказались в эпицентре очередного скандала, связанного с фальсификацией документов на строительство стадиона «Самара-Арена» к чемпионату мира 2018 года. По данным Минспорта РФ, максимальная сумма финансирования работ из федерального бюджета составила 17,8 млрд рублей при первоначальной цене 13,2 млрд рублей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что фактическая стоимость стадиона составляет от 22 до 23 млрд рублей. На этом фоне разгорается другая скандальная история со сменой подрядчика строительства «Самара-Арены» — ПСО «Казань» — при готовности объекта на 40%. Кроме того, глава Минспорта РФ Виталий Мутко озвучил информацию о том, что строительство «Самара-Арены» было остановлено, а генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что возникла техническая проблема — сорвалось несколько кранов.

23 мая вице-губернатор — министр строительства Самарской области Алексей Гришин заявил, что стоимость стадиона по новому проекту, одобренному Главгосэкспертизой, составляет 17,3 млрд рублей и что строительство стадиона «Самара-Арена» не останавливалось ни на день.

Подробнее: Строительство стадиона «Самара-Арена»: «бюджет превышен на 5 млрд рублей»

Строительство стадиона «Самара-Арена»: «Сорвалось несколько кранов»

Мутко: В Самаре остановилось строительство стадиона к ЧМ-2018 по футболу

В Калужской области прокуратура провела проверку по факту обнаружения захоронения животных из приюта вблизи деревни Ивановское, в котором содержались около 200 бездомных собак и кошек, большинство из них находились в тяжелом физическом состоянии. Приют для животных принадлежит владельцам получившего скандальную известность московского приюта «Эко Вешняки», которые стали фигурантами уголовного дела, связанного с массовой гибелью кошек и собак.

В Перми 12 мая были отключены передатчики ПАО «Ростелеком», обеспечивающие эфирное вещание телекомпании «Урал-Информ ТВ» на территории Пермского края. Первоначально сообщалось, что это сделали неизвестные лица, незаконно проникшие на территорию режимного объекта. На официальном сайте губернатора Пермского края ситуация названа актом информационного терроризма. На следующий день, 13 мая, «Ростелеком» прокомментировал ситуацию с отключением вещания «Урал-Информ», ссылаясь на письмо генерального директора ООО «Пермская телерадиокомпания «Урал-Информ ТВ», Владимира Переляева. Оператор связи не нашел оснований в отказе или в ограничении доступа законным представителям собственника к оборудованию этой организации. 18 мая сам Владимир Переляев назвал отключение передатчиков вынужденной мерой, поскольку в конце апреля часть активов канала, без ведома собственника, была передана третьим лицам. В Перми прошли немногочисленные акции протеста. Журналисты телекомпании считают отключение атакой на свободу слова, местные аналитики — спором хозяйствующих субъектов или информационным противостоянием губернатора Виктора Басаргина с депутатом краевого Заксобрания Дмитрием Скривановым, новым фактическим владельцем медиахолдинга. В региональном отделении Союза журналистов видят в отключении нарушение «Закона о СМИ». Отметим, что правовая оценка ситуации пока не дана, а телекомпания продолжает вещание в интернете.

Подробнее: ЧП в Перми: неизвестный отключил вещание телеканала

Оператор связи в Перми уверен в законности своих действий

В Перми протестовали против отключения телеканала «Урал-Информ ТВ»

В Оренбурге в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар в здании, где ранее располагалось легендарное летное училище. Славу ему принесли выпускники. Более 200 из них стали Героями Советского Союза, 12 — удостоены этого звания дважды. В 1955—1957 годах здесь учился Юрий Гагарин. Из-за пожара пришлось эвакуировать 45 человек. В качестве основной версии рассматривается поджог. Следователи установили личности двух детей (брат и сестра в возрасте 11 и 12 лет), которые разводили в здании костры.

Подробнее: Пожар в здании училища, где учился Юрий Гагарин: основная версия

Площадь пожара в бывшей «летке» Оренбурга составила 1 тыс. кв. метров

В Оренбурге введен режим ЧС в связи с пожаром в бывшей «летке»

Тюмень в мае отметилась скандальным селфи. Делом заинтересовались СКР и уполномоченный по правам ребёнка в России Павел Астахов.

Подробнее: Героиня скандального селфи в Тюмени: «Это была добровольная связь»

В Тюмени расследуют возможное групповое изнасилование

Скандалом с оскорблениями обернулось обсуждение вопроса установки памятника Иосифу Сталину в Архангельске. Инициативу местных коммунистов уже после того, как бронзовый бюст вождя был изготовлен и привезен в Архангельск, решили обсудить в городской администрации на комиссии по топонимике. Однако из-за разгоряченной общественности члены комиссии были вынуждены перейти работать в другой кабинет. В итоге было принято решение отказать в установке монумента. Коммунисты сдаваться не намерены. Отметим, что изготовление бюста обошлось поклонникам вождя в сотни тысяч рублей. Бюст собирались установить в центре города у здания УФСИН. В настоящее время собрано более 5 тысяч подписей против установки монумента.

В Пскове антимонопольное ведомство усомнилось в законности автовокзального сбора, который с 20 февраля 2016 года установило Государственное предприятие Псковской области «Псковавтотранс» — владелец всех автовокзалов и автостанций в регионе. Новый сбор повысил стоимость билетов на 20−30 рублей, также введена плата за дополнительные услуги — от хранения багажа до зарядки телефона. Региональное управление ФАС, получив многочисленные жалобы граждан, 18 мая возбудило дело по признакам нарушения «Псковавтотрансом» Федерального закона «О защите конкуренции». Дело будет рассматриваться 22 июня.

В Чечне житель селения Кенхи Шаройского района Рамазан Джалалдинов обратился к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловался на дискриминацию аварцев, проживающих в селе. Как считает Джалалдинов, жители селения находятся в бедственном положении: не восстанавливаются их дома, разрушенные в результате военных действий и паводков, а местные органы власти коррумпированы. По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова ситуацию в селении Кенхи выяснил руководитель администрации главы и правительства республики Ислам Кадыров. После его встречи с руководством и жителями села глава республики освободил от занимаемой должности за неэффективное решение вопросов социально-экономического развития муниципалитета главу Шаройского района, а также начальника местного РОВД. В ночь на 13 мая сгорел дом жалобщика. Он заявил об умышленном поджоге и выехал с семьей в Дагестан. Однако глава Чечни назвал заявление о поджоге ложью и напомнил, что сам Джалалдинов был дважды судим за пособничество участникам незаконных вооруженных формирований и посягательство на жизнь сотрудников полиции. По словам Кадырова, сообщением о поджоге дома жалобщик «пытается открыть себе двери в Европу» и дискредитировать местные власти.

Подробнее: Проблемы жителей села Кенхи выяснила делегация правительства Дагестана

Кадыров: история с поджогом дома Джлаладинова — ложь

Адам Шахидов — советник Рамзана Кадырова по вопросам религии в интервью интернет-изданию «Лента.ру» высказал мнение, что религиозное течение салафизм — не что иное, как проявление ваххабизма. И Чечня, по словам советника главы Чечни, — единственный субъект Российской Федерации, где в мечетях не ведется пропаганда этого вероучения. В то время как «в Дагестане и в Ингушетии немало носителей подобных взглядов», заявил Шахидов. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ответ на выпады советника главы Чечни по вопросам религии по отношению к Ингушетии заявил, что верующие должны иметь возможность следовать тем религиозным взглядам, которые они одобряют, если при этом они не ущемляют чьих бы то ни было интересов и не оскорбляют чувств других людей, а также не призывают к экстремизму. Нужно позволить человеку соблюдать ту духовную практику, которая ему близка, заявил глава Ингушетии, отметив при этом, что проблемы есть в каждом регионе, но решать их не входит в компетенцию руководства других субъектов. «Людей надо объединять, а не разобщать на религиозной почве», — заявил ингушский лидер.

В Чувашии в мае, накануне президентского Госсовета по градостроительной политике, разразился «небоскрёбный» скандал. Глава республики Михаил Игнатьев неожиданно «обнаружил» в центре Чебоксар строящуюся высотку, искалечившую и изуродовавшую набережную столицы. Поводом для скандала послужил даже не сам небоскрёб, который как бревно в глазу горожан уже давно, а небрежно сказанное слово избранного в октябре 2015 года Михаила Игнатьева в адрес «предыдущего руководства». Он напомнил предысторию строительства, начатого ещё в середине 2000-х.

Экс-президент Чувашии, ныне первый вице-спикер Совета Федерации Николай Фёдоров не заставил себя долго ждать. Всплыв из информационного небытия через год после театрального примирения с Михаилом Игнатьевым, он нанёс ответный удар: прошёлся по архитектурному облику Чебоксар, оценивая ряд проектов как «малопонятное нечто», «безликие сооружения», «неприглядная личина».

И снова замаячил конфликт элит и бесперспективность взаимовыгодных отношений высших должностных лиц. Пока выгоду получает только строительная компания, слоганом которой является «Ценное место за бесценок».

Подробнее: Госсовет в Кремле, или Как Чебоксарам сохранить лицо

В Белгороде широкий резонанс получила история о смерти 38-летнего мужчины, которого на машине скорой помощи четыре часа возили из одного медицинского учреждения в другое. Вечером 7 мая пациенту отказали в госпитализации в горбольнице №1, на «Станции скорой медицинской помощи» и в горбольнице №2. Потом мужчину снова привезли в городскую больницу №1, где поместили в реанимационное отделение. Утром 8 мая он скончался от тотальной правосторонней пневмонии. Проверка, проведенная региональным департаментом здравоохранения, не нашла нарушений в работе персонала медицинских учреждений. При этом, по данным профильного департамента, пациент вызвал врачей слишком поздно, а фоновые заболевания и острое воспаление создали условия для летального исхода. Следственные органы возбудили дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

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Белгород: пациент, которого 4 часа «катали» на скорой, поздно вызвал врачей

Случай дедовщины в одной из частей Брянской области стал одним из самых громких скандалов в регионе в мае. В социальных сетях появились видео, на которых запечатлены издевательства над молодыми призывниками со стороны «старослужащих». На одном из них видно, как солдат прыгает на лежащего на кровати сослуживца. На другом видно, как солдаты в одном нижнем белье стоят в ряд, на их спинах пеной для бритья написаны различные буквы. Автор видео сопровождает видеоряд словами: «Кайфуем, брат». Информация вызвала широкое обсуждение в социальных сетях. Командующий войсками Западного военного округа провел проверку информации. Следственный отдел СК РФ по Брянскому гарнизону возбудил уголовное дело по п. п. «б», «в» ч. 2 ст. 335 («Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними подчиненности, совершенное в отношении двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору»). Кроме того, один из солдат стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество».

В марте 2016 года несколько школьниц избили свою подругу в Пензе. Все происходящее девушки сняли на телефон, впоследствии запись попала в интернет. По данному факту высказывались и региональный детский омбудсмен Елена Столярова, и глава министерства образования области Александр Воронков, и Павел Астахов. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение побоев». Однако всем участницам драки удалось избежать наказания, поскольку они не достигли возраста уголовной ответственности. Одной участнице на момент преступления исполнилось 16 лет, но она также осталась безнаказанной, поскольку стороны примирились в суде.

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ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» заявило о возможности прекратить программу газификации Владимирской области из-за долгов теплоснабжающих организаций области за газ. В 2015 году их долги не только не уменьшились, как предполагалось по графику, но и выросли в среднем на 35%. При этом компания и администрация Владимирской области подписали график реструктуризации долга. Большинством районов области он не выполняется. Общая задолженность организаций составляет 2,1 млрд рублей.

Подробнее: Губернатор Владимирской области потребовала от подчиненных заплатить за газ

В Курске появились новые подробности дела в отношении депутата и журналистки Ольги Ли, которая подозревается клевете в отношении судьи и в экстремистских высказываниях в интернете. В видеороликах депутата, которые стали предметом следственного разбирательства, Центр противодействия экстремизму УМВД России по Курской области не нашел призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также возбуждения ненависти либо вражды. Официальный ответ ведомства был размещен в соцсети защитников Ольги Ли. Дело о клевете было возбуждено из-за статьи в газете «Народный журналист», где Ли обвинила судью в предвзятости, дело об экстремистских высказываниях — из-за видеообращения к президенту, которое депутат разместила на популярном видеохостинге.

Подробнее: В видеороликах курского депутата Ольги Ли не нашли экстремизма

Липецк, переживший настоящий потоп летом 2015 года и прославившийся на всю страну кадрами с «затонувшими» автомобилями, готовится к новому сезону дождей. Главной причиной стихийного бедствия на улицах областного центра была забитая ливневая канализация, которая была построена в 1980-х годах, но до сих пор не прошла инвентаризацию и паспортизацию. Прокуратура, которая назвала работу мэрии по этому вопросу неудовлетворительной, все же заставила городскую администрацию поставить 126 объектов сети дождевой канализации на кадастровый учет — работа началась после представления в адрес мэра Сергея Иванова. Среди других нарушений, выявленных прокуратурой, — отсутствие схемы ливневой канализации и невыполненная целевая программа «Ремонт сетей дождевой канализации города Липецка» за 2012—2013 годы, которая свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств. Также вмешательство прокуратуры понадобилось, чтобы привести решетки дождеприемников и люки смотровых колодцев в соответствие с нормами ГОСТ. Эту работу управление главного смотрителя должно выполнить уже к 1 июня.

Орловский суд поддержал областные власти, отказавшие депутатам в «золотых» парашютах. Ежемесячная денежная выплата для бывших депутатов была предусмотрена законом Орловской области «О статусе депутата Орловского областного Совета народных депутатов»: на нее могли рассчитывать и те, кто работал на постоянной основе, и те, кто работал в облсовете без отрыва от основной деятельности. Однако выяснилось, что эта норма противоречит федеральному законодательству, и ее отменили в декабре 2015 года. С этим решением не согласились 11 бывших депутатов облсовета, в числе которых, нужно сказать, были не самые малообеспеченные люди. Бывшие депутаты попытались через суд восстановить «пенсию», однако суд депутатов не поддержал.

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10 мая в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище им. генерала армии В. Ф. Маргелова один из курсантов насмерть сбил другого на велосипеде. Сейчас он подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 268 УК РФ («Нарушение правил, обеспечивающих нормальную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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В Рязани курсант на велосипеде сбил сослуживца насмерть: возбуждено дело

Компании «Квадра», которая в последние полтора года подвергалась жесткой критике со стороны властей Смоленска и Смоленской области, все же придется провести замену крупного участка теплосети в областном центре. Этот участок проходит через 12 улиц в центре Смоленска, и только в 2015 году на нем было зафиксировано 15 аварий, горожане на длительное время оставались без тепла и горячей воды. Заменить ветхие трубы потребовала прокуратура, и суд эти требования поддержал. Правда, это может означать, что жители летом останутся без горячей воды — как уже было в прошлом году.

В Тверской области май оказался пожароопасным месяцем: уже в его начале установилась сухая и теплая погода. На территории области был введен особый противопожарный режим, но существенно на ситуацию это не повлияло — пожаров меньше не стало, а причинами во всех случаях стали поджоги. Например, в первый день мая в одном из районов разом сгорело около 20 строений, в течение месяца были зарегистрированы десятки природных пожаров. В конце месяца на помощь коллегам прибыли сотрудники МЧС соседней Тульской области.

В Тульской области в мае получила развитие история с незаконными постройками, возведенными на территории поселка Плеханово. Это название получило общероссийскую известность после массовых волнений цыганского населения в марте этого года. Десятки жителей поселка тогда вышли на улицу, опасаясь, что их дома, которые чиновники и суды посчитали незаконными, отключат от газа. Тогда благодаря скандалу проблема цыганских поселений вышла с местного на региональный уровень. Мэрия даже разработала проект планировки поселка (его обсуждали на публичных слушаниях 4 мая). Однако фактически за последние недели мало что изменилось. Дома, которые по решению суда должны были быть снесены еще в апреле, пока стоят — правда, график их сноса на днях был представлен в правительство, энергетики и газовики также жалуются на незаконные подключения и убытки.

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Не платят за газ и свет: тульские власти взялись за «цыганские» поселки

В Астрахани прокуратура выявила нарушения закона при установлении размера оплаты труда депутатам городской думы. Согласно решению городского Совета областного центра, размеры денежного вознаграждения у народных избранников были выше предельных нормативов. Сверх норматива выплачивались парламентариям и единовременные премии. При этом городская казна испытывала острую нехватку средств на более важные и насущные нужды города. Так, только на ремонт дорог на текущий год траты из бюджета Астрахани были урезаны в 4,5 раза. Первоначально предполагалось потратить 280 млн рублей. А по факту в казне города пока заложено 60 млн рублей, четыре из которых уже потрачены. В настоящее время противоречащий федеральному и региональному законодательству правовой акт опротестован, приведен в соответствие с законом, завышенные выплаты для депутатов отменены.

В Волгограде новая комплексная транспортная схема, которую планируют внедрить в городе, пришлась по душе не всем горожанам. Инициативная группа намерена представить свое видение по этому вопросу и предложить свою КТС. Свое несогласие с решениями властей горожане выразят, выйдя на согласованный с администрацией митинг. По мнению организаторов акции, в ходе представления схемы на различных встречах, а также в СМИ, которые проходили в последние три месяца, акцент делался только на «бочке мёда» — сокращении маршрутных такси и запуске новых маршрутов автобусов, а на «ложку дёгтя» — ликвидацию троллейбуса в Кировском и, возможно, даже по всему городу — никто не обращал внимания». Неравнодушные горожане намерены исправить это упущение.

Очередное мошенничество с землей выявлено на Кубани. Происхождение земельных участков, оказавшихся в ее собственности, придется объяснять жене чиновника. В законности их приобретения усомнились сотрудники прокуратуры. Участки из земель сельхозназначения общей площадью свыше 30 гектаров перешли к супруге главы Белореченского городского поселения по наследству от матери в 2014 году. Именно так и указано в декларации о доходах, которую чиновники обязаны предоставлять ежегодно. Участки якобы были приобретены по договору купли-продажи у 11 граждан, которые якобы получили по 20 тысяч рублей за проданные ими паевые земли. Однако в ходе проверки выяснилось, что все продавцы на момент заключения сделок являлись умершими. За мошенничество в особо крупном размере супруга чиновника попала под уголовную статью, а на земельные участки наложен арест.

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В Краснодаре расследуют земельную аферу на 100 млн рублей

Одно из самых громких ЧП последнего весеннего месяца в Ростовской области — вооруженное нападение на администрацию в селе Фёдоровка, которое произошло 13 мая. Местный житель ворвался в здание и открыл огонь из обреза ружья. Пуля попала в заместителя главы администрации, который позже скончался на операционном столе. Прибывший на вызов участковый был смертельно ранен злоумышленником и погиб на месте. «Неклиновский стрелок» попытался убежать на Украину, но ему этого сделать не дали глава администрации и донские пограничники. Задержанный пенсионер был допрошен следователями, арестован, а материалы уголовного дела в его отношении передано в отдел по особо важным делам.

В Севастополе в мае вновь обсуждался вопрос сохранения морскими офицерами церемониального оружия — кортиков. Проблема, озвученная в ходе прямой линии с президентом РФ, похоже, получит счастливый финал. Поправки к закону, позволяющие офицерам ВМФ оставлять парадное оружие после выхода на пенсию, разработаны и проходят необходимые стадии голосования. В аппарате президента ИА REGNUM пояснили, что речь идет о Федеральным законе №150 «Об оружии», которым регулируется положение о морских кортиках.

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Путин: «Кортики офицерам надо вернуть»

Омичи в мае активно обсуждали появившуюся в соцсетях информацию о поиске администратора так называемых «групп смерти». Обсуждение перешло в СМИ и стало поводом для проверки Следственного управлении. Выяснилось, что подстрекательством к суициду в соцсетях занималась под псевдонимом Ева Рейх 13-летняя школьница из Омска. Девочка призналась, что вела переписку в социальных сетях со многими участниками, в том числе на суицидальную тематику. После обнаружение в регионе администратора так называемой группы смерти региональная комиссия по делам несовершеннолетних была переведена в оперативный режим работы.

Из-за пожара в барнаульской поликлинике №2 19 мая пришлось эвакуировать порядка 100 человек. К счастью, никто не пострадал, а возгорание в кабинете на втором этаже произошло из-за нарушения сварочных работ. Буквально на следующий день — 20 мая — тонны воды обрушились на окна и балконы жилого дома по адресу Попова, 96. Коммунальное ЧП произошло из-за опрессовки на пересечении улиц Антона Петрова и Попова. Там произошел мощный прорыв, и вода под давлением вырвалась из-под земли и начала заливать многоэтажный жилой дом. После проверки выяснилось, что 11 квартир серьезно пострадали: значительно намокли стены, потолки, полы, мебель, бытовая техника. Также дом частично лишился электроснабжения.

В дополнение к этим неприятностям вечером того же дня, 20 мая, на одном из центральных проспектов Барнаула — Красноармейском — ушел под асфальт автомобиль. Причина та же — опрессовка и возникший прорыв теплотрассы. Воды подмыли грунт, и припаркованная машина под своей тяжестью почти полностью провалилась в образовавшуюся яму. Коммунальщики уже пообещали возместить ущерб, согласно оценке.

Уже несколько лет начало мая для Новосибирска — пора скандалов, шествий и задержаний. Виной тому — абсурдистская акция Монстрация, которая проводится 1 мая уже почти десять лет. Не стал исключением и нынешний май. Как и в прошлом году, мэрия Новосибирска не разрешила монстрантам пройтись 1 мая по Красному проспекту и предложила им альтернативный вариант — присоединиться к организованному властями Всешествию. Идейный вдохновитель Монстрации Артем Лоскутов сначала не соглашался на предложение властей и всеми силами отвоевывал проведение шествия по центральной улице Новосибирска. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор области Владимир Городецкий неоднократно предупреждали участников молодежного абсурдного шествия о том, что если они «ослушаются», то правоохранители будут вынуждены применить силу. В итоге Лоскутов согласился на предложенный вариант. Монстрация прошла весело и задорно, без инцидентов. Однако после ее завершения Лоскутова задержала полиция, суд назначил ему штраф 30 тысяч рублей за то, что у шествия «отсутствовали признаки культурного мероприятия».

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Организатору Монстрации в Новосибирске вновь грозит арест

Высокопоставленных чиновников мэрии Горно-Алтайска заподозрили в том, что они обложили местных предпринимателей оброком в 20% от размера получаемых ими субсидий. По данным следователей, на протяжении двух лет чиновники таким образом незаконно собрали с бизнесменов 15 млн рублей, которые поступали под видом спонсорской помощи на счета близких к городским властям структур. В настоящее время ведется расследование уголовного дела по данным фактам.

В Хакасии разразился громкий экологический скандал. Власти региона заявили о том, что пытаются ликвидировать мазутное «озеро», образовавшееся несколько лет назад в Усть-Абаканском районе. Загрязнение нефтепродуктами произошло при демонтаже емкостей мазутного хозяйства после прекращения деятельности одного из предприятий. На месте образовались мазутное «озеро» и лигнинные поля. При этом власти приняли решение избавиться от разливов нефтепродуктов лишь в 2016 году.

Руководитель агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края Игорь Айзенберг уволился после публикации «панамского архива», где в числе владельцев офшоров значилось и его имя. Высокопоставленный чиновник «по собственной инициативе» оставил должность 17 мая, передав дела своему заместителю Наталье Павлович. Имя Игоря Айзенберга фигурирует в базе юридической компании Mossack Fonseca & Cо., занимающейся регистрацией офшоров. Айзенберг, наряду с полными тезками председателя правительства Красноярского края и главы представительства «Норильского никеля» в Красноярске Виктором Томенко и Владимиром Кедринским, указан в качестве акционера зарегистрированной в 2005 году на Британских Виргинских островах компании IDC Strike Invest Ltd.

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Уполномоченный по правам ребенка при президенте Павел Астахов предложил казнить иркутянку, обвиняемую в изнасиловании подростка. Женщину задержали спустя семь лет после совершения преступления, которое вызвало в регионе небывалый резонанс. Жертвой группового изнасилования и убийства стала 15-летняя школьница из Братска. Одной преступнице удалось много лет скрываться от следствия. «Благодарю сотрудников правоохранительных служб, не прекращавших поиски преступницы и задержавших чудовище. Она должна расплатиться жизнью», — написал Астахов после ее задержания.

В Бурятии в мае 2016 года, как и год назад, основной является проблема возгораний в лесах. Ситуация с лесными пожарами привела к громкому увольнению руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Николая Кривошеева. Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии к 24 мая было зарегистрировано 246 очагов, общая площадь, пройденная огнем, превысила 70 тыс. га.

В Забайкалье назначен детский омбудсмен, им стал Иван Катанаев. На заседании законодательного собрания Забайкальского края за его кандидатуру проголосовали 32 депутата. Напомним, деятельность уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае находится под пристальным вниманием общественности и СМИ в связи с инцидентом в детском доме №1 в Чите. В регионе было возбуждено более 10 уголовных дел в отношении сотрудников учреждения, сотрудников органов внутренних дел, а также санитаров краевой психиатрической больницы №1, обвиняемых в жестоком обращении с детьми. Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что у следствия есть вопросы к бывшему уполномоченному по правам ребенка Забайкальского края Владимиру Шадапову, который владел информацией о беззаконии в детском доме, однако информацию скрывал, а причины такой скрытности предстоит выяснить следователям.

В Приморье депутаты Партизанского муниципального района в мае 2016 года объявили бессрочную голодовку, однако в итоге продлилась она всего несколько дней: с 16 по 18 мая. Народным избранникам, которые в видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину вскрыли вопиющие факты коррупции, краевая прокуратура пообещала наказать виновных. Спустя несколько дней в ведомстве подтвердились многие факты, о которых говорили депутаты Александр Радохлеб, Олег Гамалей и Жанна Ренева. Более того — были выявлены и другие.

В первый же день к бессрочной голодовке присоединилась пенсионерка Галина Лободзинская, на воспитании которой находятся пятеро детей погибшей дочери, а также местная жительница Мария Барсук, неоднократно поднимавшая тему незаконной застройки водоохраной зоны. После того как женщины пошли на крайнюю меру, одной выделили целый дом, а по заявлениям второй началась прокурорская проверка.

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В Приморье голодающим депутатам пообещали наказать виновных в беззаконии

Министр образования Дмитрий Ливанов 27 мая объявил об увольнении ректора Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова Александра Ситникова. Решение было принято в связи с многочисленными нарушениями в работе вуза, связанными, в частности, с недостаточными темпами повышения заработных плат преподавателям и отсутствием государственной аккредитации. Решение министра было в штыки воспринято местной политической элитой, в частности депутатами законодательного собрания, одним из которых, кстати, является уволенный ректор. Иван Лоор пообещал депутатам обсудить ситуацию со спикерами Госдумы и Совета Федерации.

В Нижнем Новгороде мог начаться новый виток противостояния между губернатором и гордумой. Валерий Шанцев попытался изменить систему выборов главы города и добавить себе полномочий. Депутаты заявили, что против и готовы даже вернуть прямые всенародные выборы мэра. Пока губернатор свою инициативу отозвал, но с учетом того, какое противостояние было в прошлом году, можно ожидать, что это еще не конец.

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Нижний Новгород исключат из закона о реформе МСУ

Во Владикавказе в мае возникла угроза остановки работы пассажирского электротранспорта. Владикавказское трамвайное депо, проданное частному лицу, представляет опасность для дальнейшей эксплуатации. Собственник депо, у которого теперь власти североосетинской столицы арендуют объект, не заинтересован в том, чтобы отремонтировать корпус, в котором ведется ремонт подвижного состава. В депо участились случаи поражения электрическим током сотрудников предприятия «Владтрамвай». Рабочие готовятся к акции протеста возле дома правительства РСО-Алания с требованием назначить новое расследование по факту незаконной продажи депо и выявить, по чьей вине муниципальное предприятие оказалось в руках частника.

В Вологде расстреляли местного оппозиционера. ЧП произошло 19 мая у детского сада «Подснежник» на улице Новгородской. В лидера Вологодского областного движения «Вместе» Евгения Доможирова несколько раз выстрелили из травматического пистолета. Происшествие вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Сам пострадавший говорил, что напали на него за то, что он защищает парк, на территории которого планируют строить многоэтажку. Оппоненты обвиняли Доможирова в недобропорядочности и желании заработать лишние политические очки.

В апреле 2016 года Центр оценки эффективности реализации федеральных целевых программ «Единой России» подготовил доклад «Школьные распилы. Проектная документация». В докладе содержится информация о выявлении коррупционных схем в документах госзакупок при строительстве школ. В числе регионов, в контрактах которых выявлены «коррупциогенные факторы», попала Марий Эл с закупкой по строительству школы в селе Ильпанур. Глава Центра Владимир Бурматов направил запрос главе Марий Эл Леониду Маркелову с просьбой разобраться в проблеме. Однако правительство Марий Эл, в частности Минобрнауки, не нашло в контракте никаких подозрительных факторов.

Подробнее: Минобрнауки Марий Эл не cчитает закупку на строительство школы сомнительной

Депутат Госдумы Бурматов просит проверить строительство школы в Марий Эл

23 мая в поселке Большевик Серпуховского района Московской области стартовала голодовка родителей местных школьников, которые требуют строительства новой школы, так как число учащихся в существующем учебном заведении превышает норму в два раза. Проектируемая мощность школы составляет 392 человека, в то время как в реальности в стенах учреждения обучается 821 ребенок. При этом глава района полностью поддержал бастующих, отметив, что муниципалитет уже несколько лет не получает финансовую поддержку от региона. По словам Александра Шестуна, «блокада» обусловлена политическими мотивами.

Приветом из 90-х, небывалой по масштабу наглостью и разгулом свободно гуляющей по региону армии наемников назвали массовую драку на Хованском кладбище в Москве 14 мая. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в криминальных разборках с применением огнестрельного оружия приняли участие 200 человек, трое из них погибли. Предметом спора этнических банд, а в попытке передела власти на кладбище были задействованы именно такие группировки, стала незаконная наценка на услуги по захоронению, процент с которой хотели присвоить новые претенденты. По итогам произошедшего в Москве с новой силой вспыхнула дискуссия о необходимости введения визового режима с частью соседних государств, а также вновь поднят вопрос о компетентности правоохранительных органов. И если правительство Москвы воздержалось от ярких заявлений, то федеральную власть они не миновали: пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось в очередной раз заявить, что руководство страны не считает введение визового режима успешным решением проблем.

Остается открытым вопрос, как такое наглое и масштабное преступление стало возможным в современной «безопасной» Москве.

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