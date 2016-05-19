Москва, 19 мая, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Миграционная политика в России открыто предполагает постепенное замещение коренного населения мигрантами, считает политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Об этом он заявил 19 мая в эфире передачи «Политика» на «Первом канале», комментируя массовую драку на Хованском кладбище.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Политика

«Существуют программные документы государственной миграционной политики. Так, есть Концепция государственной миграционной политики до 2025 года. Главная идея этой концепции заключается в замещающей миграции. Идея очень простая: наше население вымирает, происходит депопуляция, и мы будем замещать вымирающее коренное население мигрантами, преимущественно неквалифицированными, преимущественно носителями другой культуры и религии», — заявил Ремизов.

«Таким образом, мы не препятствуем этому процессу, а даже благоприятствуем ему. Это положение Концепции», — подчеркнул он, добавив, что борьба с депопуляцией посредством инокультурной миграции — «это лечение перхоти посредством гильотины».

«У нас не настолько катастрофическая депопуляция, чтобы принимать, что через 10−20 лет здесь будут 20−30% инокультурного населения, приехавшего из Средней Азии. Это повторение ошибок Европы в удвоенном и утроенном масштабе», — считает Ремизов.

По мнению политолога, трудовые визы действительно могли бы стать решением проблем, поскольку это нормальный, цивилизованный инструмент, который нашел широкое распространение во многих странах: «И такие визы должны выдаваться только по приглашению работодателя. Это практика большинства цивилизованных стран. В таком случае мы вводим в игру тот круг работодателей, которые используют эту рабочую силу».

В то же время инцидент на Хованском кладбище хоть и беспрецедентен по своим масштабам, но не по своему характеру, подчеркнул эксперт: «Если посмотреть последние один-два года, то мы видим серию очень активных агрессивных демонстративных силовых акций северокавказских группировок. Они нападают на ЧОПы, они штурмуют бизнес-центры, они штурмуют рынки, они нападают на силовиков, на МВД, на МЧС».

«С другой стороны, мы видим серию больших драк, конфликтов между гастарбайтерами и представителями других сообществ. Мы видим большой мобилизационный потенциал этих группировок. Ситуация, при которой эти сообщества могут собрать несколько сотен или десятков человек по звонку «здесь и сейчас», могут очень серьёзно дестабилизировать ситуацию в любом городе и любом поселке», — продолжил он.

«Хочется, чтобы шли не абстрактные разговоры, какая у нас слабая полиция, а конкретный диагноз. Ранее было упразднено управление по борьбе с организованной преступностью. Сегодня того, кто прицельно занимается именно этой темой организованной преступности, нет», — заключил Ремизов.

Напомним, что массовая драка 14 мая на Хованском кладбище привела к гибели трех граждан Таджикистана и госпитализации нескольких человек с огнестрельными ранениями. Правоохранителями были задержаны более 100 участников драки. 16 мая решением суда было арестовано девять фигурантов дела, а 17 мая под стражу поместили еще трех. В качестве основной версии произошедшего рассматривается передел сфер влияния в похоронном бизнесе, однако представители обвиняемых отстаивают точку зрения, что причиной массовой драки послужил бытовой конфликт.