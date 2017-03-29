Москва, 29 марта, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Следственным управлением Следственного комитета РФ по г. Москве завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 16 фигурантов дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище в Москве. В зависимости от роли каждого, им предъявлены обвинения, сообщили в СК РФ.

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По версии следствия, начальник территориального отделения ритуального обслуживания № 3 ГБУ «Ритуал» Юрий Чабуев, бывший сотрудник ППСП ОМВД по району Хамовники Никита Мошенко и Александр Бочарников организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов — граждан Республики Таджикистан с территории Хованского кладбища города Москвы.

В ближайшее время обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

После чего уголовное дело будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 мая 2016 года на Хованском кладбище столицы произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия. В результате конфликта погибли три гражданина Таджикистана, еще 23 человека получили травмы различной степени тяжести.

По итогам бандитских разборок полиция задержала 100 человек. 19 мая был арестован на три месяца бывший директор кладбища Юрий Чабуев, которого обвинили в организации вооруженного конфликта.

Добавим, ежегодно на 136 кладбищах Москвы хоронят около 100 тысяч человек.

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