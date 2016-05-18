Москва, 19 мая, 2016, 01:39 — ИА Регнум. Лица, причастные к теневому бизнесу в Москве, могут собрать тысячи мигрантов за 15−20 тысяч долларов. Об этом 19 мая заявил глава Национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов.

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«Год назад поменяли руководство ФГУП «Ритуал». Сегодня нет порядка — теневая ситуация не ушла. Почему выжимали людей? Я говорю ответственно, что люди, контролирующие группировки, в том числе и этнические, говорят, что за сутки соберут тысячи людей за 15−20 тысяч долларов», — сказал Кабанов в эфире «Первого канала».

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По его словам, система не выстроена, поскольку имеется коррупция: «500 человек приехали умирать не за 10 копеек, а за миллионы. Люди на «Гелендвагенах» не поедут биться за 10 копеек. Информация о том, что такое могло произойти, была. Почему не действовали? У нас силовая составляющая есть в любом бизнесе. Отсутствует ответственность, и при этом мы понимаем суть угрозы. Создать беспорядок и хаос в Москве под определённую тему можно элементарно, и тренировки на Хованском кладбище — страшная история».

Напомним, 14 мая на Хованском кладбище Москвы произошла массовая драка. Три человека погибли, порядка 20 участников побоища получили ранения. Правоохранительными органами было задержано более 100 участников «разборок».

В Пресненский суд столицы были доставлены 14 предполагаемых участников драки на кладбище. 16 мая решением суда было арестовано девять фигурантов дела, а 17 мая под стражу поместили еще трех. Кроме того, 22 задержанных арестованы Щербинским судом столицы. Семерых участников драки планируется выдворить из России.