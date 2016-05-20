Москва, 20 мая, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Бывший директор Хованского кладбища Юрий Чабуев заставлял выходцев из Средней Азии, которые нелегально работали на территории места захоронения, отчислять ему половину полученных им доходов: фактически он собирал с них дань. Об этом сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин в интервью радиостанции «Вести ФМ».

Сергей Иванов. Баскаки. 1909

Маркин отметил, что Чабуев взимал дань через своего представителя. «Представители Среднеазиатских республик занимались черным бизнесом. И таких товарищей сотни. Они работали около пяти лет», — уточнил Маркин.

Маркин также пояснил, каковы, по версии следствия, причины массовой драки на московском кладбище. «Очевидно, в его основе лежит передел сферы влияния», — сказал он.

Официальный представитель СК РФ отметил, что территория Хованского кладбища не была снабжена усиленной охраной, чего следовало бы ожидать в том случае, если бы заявление Чабуева о борьбе с нелегальным бизнесом были правдивыми. Тогда бы руководство кладбища обратилось в полицию, а не стало пользоваться услугами преступников.

Маркин отметил, что пока об обвинениях Чабуева в том, что он стал организатором теневого бизнеса, не идёт речи. Всё будет зависеть от результатов расследования. «Я не исключаю, что добавятся факты вымогательства», — заявил представитель СК РФ.

Напомним, что массовая драка на Хованском кладбище в Москве произошла 14 мая. Жертвами конфликта стали 3 человека, около 30 получили ранения. 19 мая Чабуева арестовали на два месяца.