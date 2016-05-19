Москва, 19 мая, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Противники трудовой миграции добьются своего только в том случае, если будут бороться за социальные права приезжих нелегалов. Об этом заявил политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в эфире передачи «Политика» 19-го мая на Первом канале, на которой в контексте массовой драки на Хованском кладбище 14-го мая были обсуждали аспекты текущей миграционной политики РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мигранты

«Борьба против неуправляемой миграции — это в том числе и борьба за права мигрантов. Чем более будут защищены права мигрантов в социальном плане, тем меньше их будет в России», — заявил Ремизов.

«Это экономика, это математика. Это будет банально дороже для работодателя. Я, как человек, который считает, что в России должно быть меньше мигрантов из Средней Азии, считаю необходимым бороться за их социальные права», — добавил он.

Политолог призвал честно разделить миграционную политику на два разных направления: «Есть желательная и нежелательная миграция. Соответственно, желательная — высококвалифицированная и культурно близкая. Нежелательная — высокая культурная дистанция и низкая квалификация».

Сегодня ручной труд и предложение дешевой рабочей силы очень сильно затормозило рост производительности труда во многих секторах российской экономики, отметил Ремизов: «Есть очень большие резервы роста производительности труда, механизации и модернизации. Это касается, в том числе, ритейла, строительства и так далее».

Напомним, что 14-го мая на Хованском кладбище Москвы произошла массовая драка. Три человека погибли, порядка 30-ти человек получили ранения. Всего полицией было задержано более 100 участников драки. Происшествие вызвало сильный общественный резонанс. Первоначально была версия национального конфликта. Позже заговорили о переделе сфер влияния в ритуальном бизнесе. Теперь потерпевшая сторона уверяет СМИ в бытовых причинах конфликта.