Москва, 7 июня, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Во вторник, 7 июня, Московский городской суд рассмотрит вопрос о законности ареста бывшего руководителя Хованского кладбища Юрия Чабуева и еще троих фигурантов дела о массовой драке на кладбище, сообщили в пресс-службе суда.

rapo.ru Мосгорсуд

Чабуева подозревают в причастности к убийству двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, кроме того, ему инкриминируют незаконный оборот оружия и хулиганство.

Напомним, 14 мая этого года конфликт на Хованском кладбище Москвы вылился в побоище, жертвами которого стали три уроженца Таджикистана, еще 23 человека получили ранения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, незаконном обороте оружия и групповом хулиганстве.

Как сообщало ИА REGNUM, после драки было задержано около 100 участников беспорядков. 19 мая был арестован бывший директор кладбища Юрий Чабуев, а 29 мая — еще пятеро участников инцидента.

По данным следствия, Чабуев заставлял выходцев из Средней Азии, которые нелегально работали на территории кладбища, отдавать ему половину заработка, фактически собирая с них дань.