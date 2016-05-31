Москва, 31 мая, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы санкционировал арест пятерых участников массовой драки на Хованском кладбище, им избрана мера пресечения в виде ареста, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

wallsbox.ru Фемида

По ее словам, суд 29 мая удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Джома Чкалова, Диловара Юнусова, Рахмудинна Садурдинова, Соимардона Ахмадова и Ходжикорбона Буриева. Они останутся под арестом до 26 июля.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что все виновники произошедшей на Хованском кладбище в Москве массовой драки, в которой были убиты три гражданина Таджикистана, будут наказаны. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия, находится на его личном контроле.

Напомним, что массовая драка произошла на Хованском кладбище 14 мая. В результате вооружённого конфликта погибли три гражданина Таджикистана, 23 человека пострадали. Задержано около 100 участников происшествия.19 мая был арестован на три месяца бывший директор Хованского кладбища Юрий Чабуев.