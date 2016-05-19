Москва, 19 мая, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В рамках расследования уголовного дела о перестрелке на Хованском кладбище Москвы Юрий Чабуев, бывший руководитель подразделения «Ритуала», которое обслуживало кладбище, арестован на два месяца, сообщает 19 мая РАПСИ.

k1news.ru Арест

Ранее следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Чабуева меры пресечения в виде ареста. По мнению следователей, Чабуев может угрожать свидетелям, препятствовать процессу или скрыться.

Кроме того, к материалам дела были приобщены показания сотрудников полиции и фотографии, на которых имеется «Чабуев, который здоровается с людьми, производившими впоследствии стрельбу из огнестрельного оружия».

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Чабуева меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июля», — заявила судья.

Начальника территориального отделения №3 ГБУ «Ритуал» Юрия Чабуева подозревают в совершении убийства двух и более лиц, совершённого группой лиц по предварительному сговору, незаконном обороте оружия и хулиганстве.

Фигурант признать свою вину отказался, заявив, что исполнял должностные обязанности. По его словам, он намеревался провести общественный рейд в связи с несанкционированными работами на территории кладбища.

«Мигранты проводили работы без разрешения. Это многолетняя проблема», — отметил он. Чабуев пояснил также, что узнал о возможной драке заранее от членов общественной организации, выполнявшей рейды на кладбище.

Защитники Чабуева сообщили суду, что подозреваемый разными способами старался остановить конфликт, в том числе он ставил в известность правоохранительные органы. Адвокаты просили суд избрать Чабуеву любую меру пресечения, кроме ареста.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая этого года на территории крупнейшего в Москве Хованского кладбища произошла массовая драка. Жертвами конфликта стали 3 человека, около 30 получили ранения. ЧП вызвало большой общественный резонанс.