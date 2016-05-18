Москва, 19 мая, 2016, 01:32 — ИА Регнум. Ситуация с оказанием ритуальных услуг в Москве находится в плачевном состоянии. Об этом 19 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Михаил Старшинов («Единая Россия»).

newstula.ru Могила

«Конечно, очень горько, что в Москве считают, что нынешнее положение дел в похоронной сфере — в порядке. Вы знаете, в 90-е такого не было. Какой порядок? Когда люди приходят и дают деньги в кассу, а на эти деньги идут на работников — это порядок. Но реально что-то несут в кассу, а тем временем находятся на кладбищах мигранты, которые что-то там делают», — сказал Старшинов в эфире «Первого канала».

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По его словам, есть «чудовищная недоработка полиции»: «Что за люди — мигранты, которые для остановки молодчиков звонят соплеменникам, и которые «вломили» молодчикам? Уже надо было кого-то уволить! Где территориальные начальники подразделений УВД? Неужели они не знают об этой агентуре?».

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что представители подозреваемых в причастности к массовой драке на Хованском кладбище в Москве считают, что причиной инцидента стал бытовой конфликт из-за некачественно выполненной работы по благоустройству захоронения родственника одного из подозреваемых.

По данным прессы, заказчик отказался оплатить некачественные работы, а на следующий день после этого нашел могилу родственника в еще более плачевном состоянии. Далее конфликт лишь разгорался: он решил выяснить отношения с нелегальными рабочими из Таджикистана, вызвав на кладбище друзей-самбистов для встречи с представителями диаспоры.

Конфликт перешел в открытое противостояние. Не добившись результата, «спортсмены» и представители таджикской диаспоры назначили решающую встречу 14 мая.