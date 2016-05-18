Москва, 19 мая, 2016, 01:22 — ИА Регнум. Московские власти постепенно схлопывают теневой рынок в области оказания ритуальных услуг. Об этом 19 мая заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

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«Теневой рынок схлопывается. В Москве есть ГБУ «Ритуал» с 136 кладбищами. По федеральному закону, земля предоставляется бесплатно. Уже полгода существуют продажи семейно-родовых захоронений», — сказал Немерюк в эфире «Первого канала».

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По его словам, московские власти продают участок напрямую лицу, и перепродать этот участок невозможно: «Вы можете хоронить лишь близких родственников. Люди на Хованском кладбище торговали услугами. Чем больше мы сокращаем теневой рынок, тем ожесточённее и конкуренция за него. Мигранты на кладбище навязывают услуги, их привозят люди, выдают им жилетки ГБУ «Ритуал».

Немерюк подчеркнул, что обращения по кладбищам в правоохранительные органы есть: «Полиция проводит много мероприятий. С Хованского кладбища в 2016 году было вывезено 300 мигрантов. Тех мигрантов, которые три месяца назад избили главу одного из кладбищ, уже депортировали».

Напомним, 14 мая на Хованском кладбище Москвы произошла массовая драка. В ходе нее три человека погибли, многие участники инцидента получили ранения. Главной версией произошедшего следствие считает финансовые мотивы.