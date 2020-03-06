Чемпионат Европы по футболу-2016 во Франции
МИД РФ прокомментировал ход следствия по делу о беспорядках на Евро-2016
Министерство иностранных дел продолжает держать на постоянном контроле ситуацию с расследованием уголовного дела, возбуждённого в отношении российских болельщиков после беспорядков во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила официальный...
6 марта 2020
Компенсацию в €150 млн от УЕФА за Евро-2016 получило рекордное число клубов
Футбольные клубы получат €150 млн за участие их игроков в чемпионате Европы по футболу, который состоялся в минувшем году. Об этом сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Эта цифра возросла на €50 миллионов по сравнению с выплатами, совершенными в 2012 году после...
2 февраля 2017
Французский суд сократил сроки заключения двоим болельщикам из России
Суд Прованса сократил сроки заключения российским футбольным болельщикам Алексею Ерунову и Сергею Горбачеву, осужденным за участие в беспорядках во время чемпионата Европы-2016 во Франции, сообщил в Twitter глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин. «Суд французского...
14 октября 2016
Сборной России по футболу нет, она распущена — Мутко
Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал рассмотрение петиции с просьбой расформировать сборную России по футболу, которая набрала уже более 900 тыс. подписей. «Сборной нет, она распущена», — передает Life.ru слова Мутко. Как сообщало ИА REGNUM, интернет-пользователи бурно отреагировали на...
18 июля 2016
Мутко: «Сборной нет, она распущена»
Сборная России по футболу, которая провалила чемпионат Европы-2016 во Франции, распущена. Об этом, как передает Life.ru, заявил министр спорта России Виталий Мутко. «Сборной нет, она распущена», — сказал Мутко. Как ранее сообщало ИА REGNUM, петицию о расформировании сборной России по футболу...
17 июля 2016
Администрация президента РФ ответила на петицию о роспуске сборной России
Администрация президента России отреагировала на петицию о необходимости расформировать национальную сборную по футболу после неудачного выступления на чемпионате Европы-2016 во Франции. Документ с ответом опубликован на сайте Change.org, где ранее была размещена петиция. «Ваше обращение (автора...
17 июля 2016
Степашин: Сборная России по футболу – полудохлые миллионеры
Сергей Степашин, член исполкома РФС, охарактеризовал выступление сборной России по футболу на чемпионате Европы 2016 года и состояние отечественного футбола, сообщает «Спорт-Экспресс». Выходку футболистов Кокорина и Мамаева, затмившую провальное выступление российской сборной во Франции, Степашин...
13 июля 2016
Меркель за мультикультурализм в немецкой сборной по футболу
Канцлер ФРГ Ангела Меркель положительно оценивает пестрый этнический состав немецкой сборной по футболу, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Команда знает, «что она так сильна, потому что она разная, и что каждый игрок в равной степени принадлежит этой команде», — заявила Меркель в интервью...
12 июля 2016
Лёв останется у руля «бундестим» до 2018 года
Йоахим Лёв останется тренером сборной Германии до 2018 года, когда истекает его контракт. Об этом со ссылкой на Немецкий футбольный союз (DFB) передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Президент DFB Райнхард Гриндель провел переговоры с тренером «бундестим». Ранее в СМИ распространялись слухи о том...
12 июля 2016
УЕФА обнародовал состав символической сборной Евро-2016
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал состав символической сборной нынешнего чемпионата Европы, который завершился во Франции. Состав символической сборной опубликован на официальном сайте УЕФА сегодня, 11 июля. В состав символической сборной вошли четверо футболистов победительницы...
11 июля 2016
УЕФА: лучшим футболистом Евро-2016 признан Антуан Гризманн
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал лучшим игроком нынешнего чемпионата Европы футболиста сборной Франции Антуана Гризманна. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает в официальном Twitter турнира. В семи матчах, которые сыграла сборная Пятой Республики на Евро-2016 Гризманн забил шесть...
11 июля 2016
Мотылёк на лице плачущего Роналду стал звездой Сети
Мотылек, севший на лицо плачущего капитана сборной Португалии Криштиану Роналду сразу после получения им травмы, стал звездой Интернета. Пользователи Сети стали сочинять мемы, выдвигая различные версии происхождения, статуса мотылька и содержания общения насекомого с португальским форвардом...
11 июля 2016
Полузащитник Пайет прокомментировал травму Роналду
Полузащитник сборной Франции Димитри Пайет прокомментировал травму капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, которую он получил после столкновения с французом, сообщает портал Goal.com. Пайет выразил сожаление в связи с инцидентом и заявил, что не хотел травмировать Роналду. «Это был игровой...
11 июля 2016
Эдер об игре против Франции: «Мы бились и проявили себя»
Футболист сборной Португалии Эдер прокомментировал результат финального матча чемпионата Европы-2016 против команды Франции. «Наша команда много трудилась, — цитирует португальского форварда «Р-Спорт». — Мы знали, что нас поддерживает вся Португалия. Мы бились и проявили себя. Мы заслужили этот...
11 июля 2016
Дидье Дешам: Сборной Франции не хватило хладнокровия и времени на отдых
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что для выигрыша в финальном матче Евро-2016 его подопечным не хватило хладнокровия в реализации шансов и времени на отдых, сообщает «Р-Спорт». По его словам, у французской сборной были шансы на победу, особенно в конце основного времени, когда...
11 июля 2016
Пепе признали лучшим игроком финала Евро-2016
Лучшим футболистом финала чемпионата Европы 2016 года признан защитник сборной Португалии Пепе, сообщает пресс-служба УЕФА. В финальном матче чемпионата Европы его команда обыграла французскую сборную со счетом 1:0. В ходе матча на 25-й минуте травму получил лидер сборной Португалии Криштиану...
11 июля 2016
Роналду будет восстанавливаться более месяца
По предварительному заключению врачей, травма нападающего сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, покинувшего поле на носилках в финале после столкновения с хавбеком Димитри Пайетом, заключается в растяжении боковой связки левого колена, сообщает Marca. На восстановление Роналду...
11 июля 2016
Победный гол в ворота Франции забил нападающий Эдер
Победный для сборной Португалии гол в ворота Франции в финале чемпионата Европы по футболу забил португальский нападающий Эдер. Португальская национальная команда благодаря атаке нападающего в овертайме впервые в своей истории завоевала титул на уровне национальных сборных. В ходе поединка поле...
11 июля 2016
Португалия впервые в истории стала чемпионом Европы по футболу
Сборная Португалии в дополнительное время сенсационно переиграла команду Франции и стала чемпионом Европы по футболу. Встреча, прошедшая 10 июля на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0 1:0). Героем встречи стал португальский нападающий Эдер, который...
11 июля 2016
Беспорядки перед финалом Евро-2016: полиция применила слезоточивый газ
В воскресенье, 10 июля, перед финальным матчем Евро-2016 у фан-зоны в Париже произошли беспорядки, в результате которых сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить слезоточивый газ. Об этом сообщает НТВ. Инцидент произошел возле зоны для фанатов у Эйфелевой башни, с которой около...
11 июля 2016