Париж, 11 июля, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Победный для сборной Португалии гол в ворота Франции в финале чемпионата Европы по футболу забил португальский нападающий Эдер.

uefa.com Победный гол сборной Португалии в ворота сборной Франции

Португальская национальная команда благодаря атаке нападающего в овертайме впервые в своей истории завоевала титул на уровне национальных сборных.

В ходе поединка поле покинул капитан португальской команды Криштиану Роналду — он получил травму на 19-й минуте после удара в колено со стороны Димитри Пайе. Роналду вернулся на поле, однако на 26-й минуте был вынужден окончательно прекратить игру.

В целом, болельщики не оценили финал чемпионата Европы между Португалией и Францией как зрелищный — встреча завершилась с одним забитым мячом в финале поединка (в дополнительное время). Пользователи соцсетей отметили, что с нетерпением ждали забитого мяча.