Берлин, 12 июля, 2016, 21:29 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель положительно оценивает пестрый этнический состав немецкой сборной по футболу, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Команда знает, «что она так сильна, потому что она разная, и что каждый игрок в равной степени принадлежит этой команде», — заявила Меркель в интервью SAT.1.

Так канцлер отреагировала на критику тех, кто жалуется на иностранное происхождение или исламскую религию некоторых игроков.

У Меркель, по ее словам, сложилось впечатление, что подавляющее большинство граждан Германии считает блестящим «бундестим».