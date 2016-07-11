Париж, 11 июля, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал состав символической сборной нынешнего чемпионата Европы, который завершился во Франции. Состав символической сборной опубликован на официальном сайте УЕФА сегодня, 11 июля.

Евро-2016

В состав символической сборной вошли четверо футболистов победительницы турнира — сборной Португалии. Это вратарь Руй Патрисиу, защитники Пепе и Рафаэл Геррейру, и, конечно, форвард португальцев Криштиану Роналду.

Также в сборную попали три германских футболиста — защитники Джошуа Киммих и Жером Боатенг, а также полузащитник Тони Кроос.

В символическую сборную попали двое игроков сборной Франции — хозяйки турнира. Это Антуан Гризманн и Дмитрий Пайе. Гризманн был также признан лучшим игроком Евро-2016.

Кроме того, в символическую сборную экспертный совет УЕФА определил двух футболистов сборной Уэльса — Джо Аллена и Аарона Рэмзи. Напомним, именно валлийцы нанесли сокрушительное поражение российской сборной — 3:0 и выбили её из турнира.

Игроков символической сборной отбирали голосованием ведущие аналитики УЕФА, среди которых были Алекс Фергюсон, Ален Жиресс, Дэвид Мойес и другие.