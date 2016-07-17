Москва, 17 июля, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Сборная России по футболу, которая провалила чемпионат Европы-2016 во Франции, распущена. Об этом, как передает Life.ru, заявил министр спорта России Виталий Мутко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«Сборной нет, она распущена», — сказал Мутко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, петицию о расформировании сборной России по футболу, которая появилась после неудачного выступления команды на Евро-2016, подписали более 900 тыс. человек.

Автор петиции предложил расформировать национальную команду как «не оправдавшую надежд», убрать лимит на иностранных футболистов, ввести потолок зарплат и обеспечить развитие детского спорта. Петицию рассмотрели в администрации президента РФ, после чего переслали в Министерство спорта РФ.

Напомним, подопечные Леонида Слуцкого на Евро-2016 во Франции не сумели выйти из группы, набрав одно очко в 3 матчах.

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