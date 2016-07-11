Португалия впервые в истории стала чемпионом Европы по футболу
Париж, 11 июля, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Сборная Португалии в дополнительное время сенсационно переиграла команду Франции и стала чемпионом Европы по футболу. Встреча, прошедшая 10 июля на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0 1:0).
Героем встречи стал португальский нападающий Эдер, который в овертайме забил победный мяч в ворота хозяев турнира.
Отметим, что в самом начале «битвы» сборная Португалии лишилась капитана команды Криштиану Роналду, который был вынужден покинуть поле из-за травмы.
Добавим, что сборная Португалии впервые в истории завоевала титул чемпиона Европы. Ранее команда играла в финале домашнего Евро-2004, но проиграла Греции.
Чемпионат Европы-2016. Финал
Португалия — Франция 1:0 (0:0, 0:0, 0:0 1:0).