Париж, 11 июля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что для выигрыша в финальном матче Евро-2016 его подопечным не хватило хладнокровия в реализации шансов и времени на отдых, сообщает «Р-Спорт».

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По его словам, у французской сборной были шансы на победу, особенно в конце основного времени, когда Жиньяк попал в штангу. Кроме того, соперники французской команды отдыхали перед матчем на один день больше.

Своих игроков Дешам не может упрекнуть ни в чем. Тренер считает, что они сделали всё, что могли.

Напомним, 11 июля в пригороде Парижа Сен-Дени французская сборная по футболу встретилась в финале чемпионата Европы по футболу 2016 года со сборной Португалии.

Единственный мяч во второе дополнительное время забил португальский нападающий Эдер, вырвав победу для своей команды.