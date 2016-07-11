Париж, 11 июля, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Футболист сборной Португалии Эдер прокомментировал результат финального матча чемпионата Европы-2016 против команды Франции.

uefa.com Сборная Португалии празднует победу в чемпионате Европы

«Наша команда много трудилась, — цитирует португальского форварда «Р-Спорт». — Мы знали, что нас поддерживает вся Португалия. Мы бились и проявили себя. Мы заслужили этот титул своим трудолюбием».

При этом Эдер добавил, что для достижения результата на Евро-2016 работали все спортсмены, а также тренерский штаб команды.

«Португалия так долго ждала этот титул, — говорит форвард. — Просто потрясающе! Мои поздравления каждому из нас!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля сборная Португалии в дополнительное время сенсационно переиграла команду Франции и стала чемпионом Европы по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0 1:0).

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