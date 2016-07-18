Москва, 18 июля, 2016, 07:27 — ИА Регнум. Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал рассмотрение петиции с просьбой расформировать сборную России по футболу, которая набрала уже более 900 тыс. подписей.

sportdagvenj.nl Гибель сборной

«Сборной нет, она распущена», — передает Life.ru слова Мутко.

Как сообщало ИА REGNUM, интернет-пользователи бурно отреагировали на проигрыш сборной России по футболу команде Уэльса в рамках группового этапа Евро-2016.

Член исполкома РФС Сергей Степашин выразил мнение, что выступление российской сборной на Евро-2016 можно назвать игрой «полудохлых миллионеров».

Добавим, что после игры главный тренер сборной Леонид Слуцкий извинился перед болельщиками, а затем РФС объявил об уходе Слуцкого с поста главного тренера сборной страны.