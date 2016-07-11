Париж, 11 июля, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Франции Димитри Пайет прокомментировал травму капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, которую он получил после столкновения с французом, сообщает портал Goal.com.

Egghead06 Димитри Пайет

Пайет выразил сожаление в связи с инцидентом и заявил, что не хотел травмировать Роналду. «Это был игровой эпизод», — сказал полузащитник, уточнив, что хотел вернуть себе мяч.

«Не в моей природе исполнять роль плохого парня на поле», — пояснил Пайет, получивший от пользователей соцсетей тысячи оскорблений после финального матча чемпионата Европы.

Ранее капитан сборной Португалии Криштиану Роналду был вынужден покинуть поле на 26-й минуте финального поединка со сборной Франции.