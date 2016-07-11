Париж, 11 июля, 2016, 09:07 — ИА Регнум. По предварительному заключению врачей, травма нападающего сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, покинувшего поле на носилках в финале после столкновения с хавбеком Димитри Пайетом, заключается в растяжении боковой связки левого колена, сообщает Marca.

Sdo216 Роналду в матче против «Ливерпуля»

На восстановление Роналду потребуется более месяца. Таков предварительный диагноз, поставленный ему врачами национальной команды.

Таким образом, знаменитый форвард не сможет выступить в матче за Суперкубок Европы с «Севильей», который состоится 9 августа в Тронхейме.