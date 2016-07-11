Париж, 11 июля, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Лучшим футболистом финала чемпионата Европы 2016 года признан защитник сборной Португалии Пепе, сообщает пресс-служба УЕФА.

uefa.com Пепе

В финальном матче чемпионата Европы его команда обыграла французскую сборную со счетом 1:0.

В ходе матча на 25-й минуте травму получил лидер сборной Португалии Криштиану Роналду. Единственный гол встречи был забит нападающим сборной Португалии Эдером на 109-й минуте.

Напомним, сборная Португалии впервые стала чемпионом Европы. Кроме того, команда гарантировала себе участие в Кубке Конфедераций 2017 года.