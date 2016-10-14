Париж, 14 октября, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Суд Прованса сократил сроки заключения российским футбольным болельщикам Алексею Ерунову и Сергею Горбачеву, осужденным за участие в беспорядках во время чемпионата Европы-2016 во Франции, сообщил в Twitter глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

AlexVan Тюрьма

«Суд французского Прованса смягчил наказание российским болельщикам: Горбачеву на 3 месяца, Ерунову на 6. Теперь их сроки 15 и 18 месяцев», — написано в сообщении. В ноябре суд рассмотрит ходатайства о выдворении из Франции троих российских болельщиков, отбывающих сроки заключения в тюрьме Марселя.

Напомним, российские футбольные болельщики Николай Морозов, Сергей Горбачев и Алексей Ерунов по приговору суда города Марселя получили от одного до двух лет лишения свободы за участие в беспорядках перед матчем Англия — Россия на Евро-2016.