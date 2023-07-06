Уголовное преследование Михаила Саакашвили
Посол Грузии на Украине 6 июля вернётся в Тбилиси
Послу Грузии в Киеве Георгию Закарашвили предстоит вернуться в Тбилиси в ближайшее время после озвученных украинскими властями рекомендаций покинуть страну с целью консультаций по поводу бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом 5 июля журналистам сообщил глава МИД Грузии Илья...
6 июля 2023
В МИД Украины ожидают прибытия для разговора посла Грузии
В МИД Украины утром 4 июля ожидают прибытия посла Грузии с целью обсуждения ситуации вокруг бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, сообщил в эфире телемарафона глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. По его словам, с послом Грузии будет проведён соответствующий...
4 июля 2023
Саакашвили заявил, что умирает
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в беседе с изданием Politico заявил, что умирает, находясь в заключении, из-за многочисленных заболеваний, хотя по возвращении в страну в 2021 году был здоров. «В заключении мое здоровье стремительно ухудшилось… Сейчас я умираю… страдаю от более 20 серьезных...
7 апреля 2023
Саакашвили пообещал поддерживать Зеленского после выхода из тюрьмы
Полную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому после выхода из тюрьмы пообещал бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили, переведённый в мае 2022 года на лечение в частную клинику. После прошедших в Тбилиси митингов Саакашвили в соцсети написал о желании помочь, иначе по возвращении в...
13 марта 2023
Мать Саакашвили рассказала, что «у него невыносимые боли»
Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, переведённого в мае 2022 года из тюрьмы в частную клинику «Вивамед», продолжает оставаться тяжёлым. Об этом 25 февраля сообщила журналистам его мать Гиули Аласания. «Всё время повышена температура, иногда выше 38 градусов. У него невыносимые боли...
25 февраля 2023
Врач сообщила об ухудшении состояния здоровья Саакашвили
Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили продолжает ухудшаться из-за того, что он всё ещё плохо питается. Об этом 22 февраля на пресс-конференции сообщила врач частной клиники «Вивамеди», где содержат политика, Тамара Даварашвили. «Тенденция к ухудшению, так как масса тела...
22 февраля 2023
Протестующие в Грузии потребовали освобождения Саакашвили
Члены самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и другие сторонники экс-президента страны Михаила Саакашвили 20 февраля вышли на акции протеста в Тбилиси и Батуми. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи». По данным журналистов, в Тбилиси участники акции...
20 февраля 2023
Захарова сравнила Зеленского и Саакашвили
Департамент юстиции США раскрыл данные, что на пиар осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили потратили около $1 млн, чтобы его не забывали на Западе, и такая судьба ожидает всех, кто доверился американцам. Об этом 20 февраля сообщила в своём телеграм-канале официальный представитель МИД...
20 февраля 2023
На Украине назвали причину расставания депутата Рады Ясько с Саакашвили
Депутат Верховной рады Лиза Ясько прекратила отношения с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили после того, как узнала, что всё имущество он записал на мать. Об этом 15 февраля сообщает украинское издание «Страна». «Отношения Ясько и Саакашвили прекратились окончательно, когда она узнала...
15 февраля 2023
Протестующие в Грузии потребовали освободить Саакашвили
Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) 11 февраля организовала протестную акцию возле резиденции основателя правящей партии «Грузинская мечта», крупнейшего бизнесмена в стране Бидзины Иванишвили в приморском посёлке Шекветили (край Гурия). Об этом сообщает...
11 февраля 2023
В США сообщили, что мать Саакашвили заплатила $917 тыс. за его освобождение
Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Джули Аласания в июле 2022 года заключила договор с американской юридической фирмой Akerman на организацию кампании по освобождению из заключения своего сына. Данные об этом 7 февраля распространил Департамент юстиции США. По информация ведомства, в...
8 февраля 2023
Президент Грузии объяснила отказ помиловать Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не признал совершённые им преступления и не покаялся в них, поэтому президент республики Саломе Зурабишвили не собирается его помиловать. Об этом говорится в её заявлении, обнародованном 7 февраля. «В случае его освобождения он станет активным противником...
7 февраля 2023
Оппозиционная партия в Грузии объявила бойкот парламенту
Крупнейшая оппозиционная партия в Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) объявила бойкот парламенту республики в связи тем, что неформального лидера данной политсилы, экс-президента страны Михаила Саакашвили не освободили для лечения. Об этом, как передаёт 7 февраля агентство «Интерпрессньюс»...
7 февраля 2023
Саакашвили: я личный пленник Путина и скоро умру в тюрьме
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 6 февраля на своей странице в соцсети объявил себя «личным пленником» Владимира Путина. В начале своего поста Саакашвили заявил, что если он останется в грузинской тюрьме, то он обязательно там умрёт. Затем он обвинил в своих злоключениях персонально...
7 февраля 2023
Суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья
Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе 9 февраля принял отрицательное решение при рассмотрении ходатайства об отмене или отсрочке исполнения наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи». Защита пыталась доказать, что у политика такие...
6 февраля 2023
МИД Украины призвал Грузию передать Саакашвили Киеву
Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с «негуманным обращением» с находящимся под арестом экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, сообщили в ведомстве 2 февраля. В МИД заявили, что грузинские власти применяют к Саакашвили психологическое и физическое...
2 февраля 2023
В Грузии сообщили, что Саакашвили переводят в реанимацию
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии, его переводят из палаты в реанимацию. Об этом заявил журналистам член основанной Саакашвили оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Чиладзе. По словам Чиладзе, он разговаривал с личным врачом Саакашвали...
31 января 2023
Саакашвили отказывается от лечения и от полноценного питания — врач
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается от лечения, кроме того, сократил и так недостаточный объём принимаемой пищи. Об этом 28 января сообщил журналистам Зураб Чхаидзе, директор тбилисского медцентра «Вивамед», куда политика перевели из тюрьмы в мае 2022 года. «В лечении два...
28 января 2023
Саакашвили заразился коронавирусом
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, переведённый из тюрьмы в тбилисский медцентр, заразился коронавирусом. Об этом 24 января сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «У Саакашвили подтвердили наличие ковида! Но как? Мы же...
24 января 2023
Вице-премьер Грузии сказала, что нужно сделать со «списком Саакашвили»
Члены правящей партии «Грузинская мечта» не боялись угроз, находясь в оппозиции, когда президентом Грузии был «преступный лидер» Михаил Саакашвили и страной управляла его партия «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом, как передаёт 15 января телеканал «Имеди», заявила журналистам вице-премьер...
15 января 2023